Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристал Пэлас – Миллуолл. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Кристал Пэлас
16.09.2025 22:00 - : -
Миллуолл
Кубок английской лиги
Кристал Пэлас – Миллуолл. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Матч начнется 16 сентября в 22:00 по Киеву

ФК Миллволл

Во вторник, 16 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Кристал Пэлас» и «Миллуоллом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Кристал Пэлас

«Орлы» начали сезон очень уверенно, уже в 1-м матче они завоевали Суперкубок Англии, одержав «Ливерпуль» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам 90-х минут. Также клуб успешно прошел квалификацию Лиги конференций, минимально одолев в финале норвежский "
«Фредрикстад».

В Премьер-лиге «Кристалл Пэлас» одержали 1 победу (против «Астон Виллы») и 3 раза сыграли вничью (против «Челси», «Ноттингема» и «Сандерленда»). С 6 очками на счету клуб занимает 9 место турнирной таблицы.

Миллуолл

Совершенно не так уверенно начал новый сезон «Миллуолл». В Чемпионшипе коллектив 2 раза победил, дважды проиграл и 1 раз сыграл вничью, поэтому пока с 7 баллами в активе занимает 13-ю строчку турнирной таблицы.

По пути в 1/16 финала Кубка английской лиги клуб минимально одолел «Ньюпорт» и победил «Ковентри Сити» со счетом 2:1.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в официальных играх в марте этого года в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Тогда победу со счетом 3:1 одержал «Кристалл Пэлас».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Кристалл Пэлас» на домашнем стадионе продолжается уже 11 игр подряд.
  • В последних 6 официальных играх «Кристалл Пэлас» пропустили всего 1 раз.
  • «Миллвол» лишь один раз смог сохранить ворота сухими уже в последних 5 официальных играх.

Прогноз

Я поставлю на победу «Кристал Пэлас» с форой -1 и коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
16 сентября 2025 -
22:00
Миллуолл
Кристал Пэлас с форой -1 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
