Кристал Пэлас – Миллуолл. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Матч начнется 16 сентября в 22:00 по Киеву
Во вторник, 16 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Кристал Пэлас» и «Миллуоллом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Кристал Пэлас
«Орлы» начали сезон очень уверенно, уже в 1-м матче они завоевали Суперкубок Англии, одержав «Ливерпуль» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам 90-х минут. Также клуб успешно прошел квалификацию Лиги конференций, минимально одолев в финале норвежский "
«Фредрикстад».
В Премьер-лиге «Кристалл Пэлас» одержали 1 победу (против «Астон Виллы») и 3 раза сыграли вничью (против «Челси», «Ноттингема» и «Сандерленда»). С 6 очками на счету клуб занимает 9 место турнирной таблицы.
Миллуолл
Совершенно не так уверенно начал новый сезон «Миллуолл». В Чемпионшипе коллектив 2 раза победил, дважды проиграл и 1 раз сыграл вничью, поэтому пока с 7 баллами в активе занимает 13-ю строчку турнирной таблицы.
По пути в 1/16 финала Кубка английской лиги клуб минимально одолел «Ньюпорт» и победил «Ковентри Сити» со счетом 2:1.
Личные встречи
В последний раз клубы встречались между собой в официальных играх в марте этого года в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Тогда победу со счетом 3:1 одержал «Кристалл Пэлас».
Интересные факты
- Беспроигрышная серия «Кристалл Пэлас» на домашнем стадионе продолжается уже 11 игр подряд.
- В последних 6 официальных играх «Кристалл Пэлас» пропустили всего 1 раз.
- «Миллвол» лишь один раз смог сохранить ворота сухими уже в последних 5 официальных играх.
Прогноз
Я поставлю на победу «Кристал Пэлас» с форой -1 и коэффициентом 1.63.
