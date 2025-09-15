Во вторник, 16 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Кристал Пэлас» и «Миллуоллом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Кристал Пэлас

«Орлы» начали сезон очень уверенно, уже в 1-м матче они завоевали Суперкубок Англии, одержав «Ливерпуль» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам 90-х минут. Также клуб успешно прошел квалификацию Лиги конференций, минимально одолев в финале норвежский "

«Фредрикстад».

В Премьер-лиге «Кристалл Пэлас» одержали 1 победу (против «Астон Виллы») и 3 раза сыграли вничью (против «Челси», «Ноттингема» и «Сандерленда»). С 6 очками на счету клуб занимает 9 место турнирной таблицы.

Миллуолл

Совершенно не так уверенно начал новый сезон «Миллуолл». В Чемпионшипе коллектив 2 раза победил, дважды проиграл и 1 раз сыграл вничью, поэтому пока с 7 баллами в активе занимает 13-ю строчку турнирной таблицы.

По пути в 1/16 финала Кубка английской лиги клуб минимально одолел «Ньюпорт» и победил «Ковентри Сити» со счетом 2:1.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в официальных играх в марте этого года в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Тогда победу со счетом 3:1 одержал «Кристалл Пэлас».

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Кристалл Пэлас» на домашнем стадионе продолжается уже 11 игр подряд.

В последних 6 официальных играх «Кристалл Пэлас» пропустили всего 1 раз.

«Миллвол» лишь один раз смог сохранить ворота сухими уже в последних 5 официальных играх.

Прогноз

Я поставлю на победу «Кристал Пэлас» с форой -1 и коэффициентом 1.63.