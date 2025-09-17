Брентфорд выбил Астон Виллу из Кубка лиги: Ярмолюк забил пенальти в серии
В параллельных матча тот самый Гримсби прошел Шеффилд Уэнсдей, Пэлас одолел Миллуол
16 сентября состоялось три матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.
Брентфорд в серии послематчевых пенальти прошел Астон Виллу. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии точнее оказались пчелы – 4:2.
Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк начал встречу в резерве и появился на поле на второй тайм. В серии пенальти украинец реализовал свой 11-метровый.
Гримсби из четвертого дивизиона страны, который в первом раунде выбила Манчестер Юнайтед, на этот раз оказался сильнее Шеффилда Уэнсдей – 1:0.
Кристал Пэлас не без проблем одолел Миллуол из Чемпионшипа. Все решилось в серии пенальти после 1:1 в основное время. 11-метровые удачнее пробили орлы – 4:2.
Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 16 сентября
Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Хики, 57 – Эллиот, 43
Шеффилд Уэнсдей – Гримсби – 0:1
Гол: Кабия, 49
Кристал Пэлас – Миллуол – 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Ричардс, 72 – Леонард, 90+1
