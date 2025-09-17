Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Английской лиги
Кристал Пэлас
16.09.2025 22:00 – FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Миллуолл
Кубок английской лиги
17 сентября 2025, 00:25 | Обновлено 17 сентября 2025, 00:29
Брентфорд выбил Астон Виллу из Кубка лиги: Ярмолюк забил пенальти в серии

В параллельных матча тот самый Гримсби прошел Шеффилд Уэнсдей, Пэлас одолел Миллуол

Брентфорд выбил Астон Виллу из Кубка лиги: Ярмолюк забил пенальти в серии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября состоялось три матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Брентфорд в серии послематчевых пенальти прошел Астон Виллу. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии точнее оказались пчелы – 4:2.

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк начал встречу в резерве и появился на поле на второй тайм. В серии пенальти украинец реализовал свой 11-метровый.

Гримсби из четвертого дивизиона страны, который в первом раунде выбила Манчестер Юнайтед, на этот раз оказался сильнее Шеффилда Уэнсдей – 1:0.

Кристал Пэлас не без проблем одолел Миллуол из Чемпионшипа. Все решилось в серии пенальти после 1:1 в основное время. 11-метровые удачнее пробили орлы – 4:2.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 16 сентября

Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Хики, 57 – Эллиот, 43

Шеффилд Уэнсдей – Гримсби – 0:1

Гол: Кабия, 49

Кристал Пэлас – Миллуол – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Ричардс, 72 – Леонард, 90+1

Шеффилд Уэнсдей Гримсби Таун Брентфорд Астон Вилла Кристал Пэлас Миллуолл серия пенальти пенальти Егор Ярмолюк Кубок английской лиги по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
