Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игор ТУДОР: «Нам не хватало нескольких важных игроков»
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 19:22 |
199
0

Игор ТУДОР: «Нам не хватало нескольких важных игроков»

Хорватский тренер дал пресс-конференцию перед матчем с «Боруссией» Дортмунд

15 сентября 2025, 19:22 |
199
0
Игор ТУДОР: «Нам не хватало нескольких важных игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Хорватский тренер «Ювентуса» Игор Тудор дал несколько комментариев перед матчем первого утра основного раунда лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «Боруссией» Дортмунд:

Путь «Ювентуса» по Лиге чемпионов

«Это отличная команда, не только в Германии, но и на европейской арене. Этот матч будет проходить на нашем поле, и мы с нетерпением ждем начала этого замечательного турнира. Как далеко мы сможем пройти в Лиге чемпионов? Сейчас мы об этом точно не думаем. Мы просто должны сосредоточиться на следующем испытании, которое будет против очень сильного соперника. В Лиге чемпионов каждый матч сложен, потому что ты играешь против лучших команд Европы. Играть в этом турнире – привилегия для игроков и для меня.

Настроение команды

«Команда чувствует себя хорошо во всех отношениях. У нас хорошие отношения внутри группы. Тренер должен делать выбор, и это нелегкая задача. Но мне повезло, потому что я тренирую группу хороших, серьезных, целеустремленных ребят. Самое главное – это победа, поэтому, когда мы выходим на поле, мы делаем это ради команды.

Победа над «Интером»

«У меня есть два основных вывода по матчу с «Интером». Мы играли против сильнейшей команды Серии А с точки зрения потенциала состава и выиграли, не показав свою лучшую игру. Этот второй момент должен заставить нас задуматься о нашей истинной ценности и о том, что мы могли и должны были сделать лучше. Кроме того, по разным причинам, включая выступления за сборные и травмы, нам не хватало нескольких важных игроков».

Матч между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» одолел «Интер» в Серии А.

По теме:
Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ: «Мы – команда, которая хочет добиваться результатов»
Роналду во второй раз с сезона 2003/04 не сыграет в Лиге чемпионов
Где смотреть матч основного раунда Лиги чемпионов Ювентус – Боруссия Д
Игор Тудор Лига чемпионов пресс-конференция Ювентус Боруссия Дортмунд
Даниил Кирияка Источник: ФК Ювентус
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Другие виды | 15 сентября 2025, 16:51 11
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м

В Токио шведский спортсмен установил 14-е мировое достижение

Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Футбол | 15 сентября 2025, 18:52 0
Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону

Николай написал комментарий под постом Владислава в Instagram

Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Бокс | 15.09.2025, 05:36
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Футбол | 15.09.2025, 07:36
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 14.09.2025, 21:20
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
14.09.2025, 12:19
Бокс
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем