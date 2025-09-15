Игор ТУДОР: «Нам не хватало нескольких важных игроков»

Хорватский тренер «Ювентуса» Игор Тудор дал несколько комментариев перед матчем первого утра основного раунда лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «Боруссией» Дортмунд:

Путь «Ювентуса» по Лиге чемпионов

«Это отличная команда, не только в Германии, но и на европейской арене. Этот матч будет проходить на нашем поле, и мы с нетерпением ждем начала этого замечательного турнира. Как далеко мы сможем пройти в Лиге чемпионов? Сейчас мы об этом точно не думаем. Мы просто должны сосредоточиться на следующем испытании, которое будет против очень сильного соперника. В Лиге чемпионов каждый матч сложен, потому что ты играешь против лучших команд Европы. Играть в этом турнире – привилегия для игроков и для меня.

Настроение команды

«Команда чувствует себя хорошо во всех отношениях. У нас хорошие отношения внутри группы. Тренер должен делать выбор, и это нелегкая задача. Но мне повезло, потому что я тренирую группу хороших, серьезных, целеустремленных ребят. Самое главное – это победа, поэтому, когда мы выходим на поле, мы делаем это ради команды.

Победа над «Интером»

«У меня есть два основных вывода по матчу с «Интером». Мы играли против сильнейшей команды Серии А с точки зрения потенциала состава и выиграли, не показав свою лучшую игру. Этот второй момент должен заставить нас задуматься о нашей истинной ценности и о том, что мы могли и должны были сделать лучше. Кроме того, по разным причинам, включая выступления за сборные и травмы, нам не хватало нескольких важных игроков».

Матч между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» одолел «Интер» в Серии А.