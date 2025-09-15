Вирджил ван Дейк: «Он станет очень важной частью Ливерпуля»

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о новичке команды Александере Исаке:

«Послушайте, он (прим. – Исак) будет очень важен для клуба. Очевидно, что он фантастический игрок, и он должен понимать, что это еще один шаг вперед, от него будут требовать большего как на поле, так и за его пределами, но я нисколько не беспокоюсь.

Он будет играть очень хорошо, как и другие новички. Сейчас ему нужно как можно быстрее набрать форму и стать важным игроком, забивая голы и участвуя в комбинационных действиях, как это уже делает Уго Экитике. Конкуренция – это хорошо. Мы должны подталкивать друг друга к успеху, и я уверен, что так и будет».

