Арне СЛОТ: «Соперник держал всех своих игроков в штрафной»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился впечатлениями после победного матча четвертого тура Английской Премьер-лиги против «Бернли» (1:0).

– Вас успокаивает менталитет команды, которая вновь добивается победы в концовке, или вас тревожит, что победный гол был забит так поздно?

– Немного того и другого. Я понимаю, как тяжело создавать моменты против команды, которая всеми 11 игроками стоит в своей штрафной. Кстати, это очень хорошо, что они так играют, потому что почти заработали очко, я не говорю ничего негативного, просто объясняю, насколько сложно играть против команды Премьер-лиги, у которой тоже очень хорошие игроки. Если они защищаются всей командой и почти не пытаются выводить мяч из обороны, а вратарь каждый раз играет длинным пасом, и мы не забиваем со стандартов, тогда единственный способ забить – это игра в открытый футбол. А забить с открытой игры довольно сложно, когда нужно обыграть 11 игроков в их штрафной.

Вот что мы видели сегодня: подходишь, подходишь, подходишь, но каждый раз кто-то мешает. По-настоящему открытых моментов не было, поэтому ничья, вероятно, была тем результатом, который мы ожидали на протяжении матча. Но мы пытались через замены вывести на поле всех атакующих игроков. Думаю, в конце их было шесть или семь. Не знаю, связано ли это с голом, но мы создали пенальти, а до этого у Жереми [Фримпонга] был хороший шанс. Так что – облегчение. Повезло.

– Замена Милоша Керкеза в первом тайме была только из-за желтой карточки?

– Не только из-за желтой карточки, но и потому, что после этого он сыграл в мяч, без фола, но судья зафиксировал нарушение – такое может случиться, это футбол. Но реакция болельщиков, и я видел, что игроки соперника тоже пытались обратиться к судье: «Если вы считаете, что это фол, может, надо дать желтую карточку». Это было бы смешно, но риск был. Единственный способ проиграть этот матч – остаться в меньшинстве, потому что 11 на 11 мы могли сыграть вничью, а проиграть не могли, потому что они никогда не были в нашей штрафной. Поэтому единственный риск – остаться с 10 игроками, и я не хотел его брать, хотя это было тяжело для Милоша, потому что обычно не нужно снимать игрока из-за желтой, но я счел это лучшим решением.

– Вы думали о замене Салаха или ваша цель была перегрузить атакующих игроков?

– Если нужен гол и игра идет не совсем хорошо – хотя во втором тайме мы становились все лучше и лучше, приближались к голу все ближе – я думал почти о каждой замене. Но в конце всегда возвращаешься к мысли: «Я не хочу покидать этот стадион с ничьей, думая, что не выпустил всех атакующих игроков, всех, кто может забить». В другом матче можно задуматься, стоит ли рисковать семью атакующими, но против команды, которая всеми 11 игроками стоит в своей штрафной, это не большой риск, и поэтому мы решили так сделать. А снимать Мо – если нужен гол, это может произойти в этом сезоне или следующем, но не часто.

– Александр Исаак, который не был в составе на матч, тренировался утром?

– Нет, он занимался восстановлением, потому что вчера у него была тяжелая тренировка. Могу объяснить – это займет несколько минут, но понять несложно. Когда начинается сезон, а игроки, которые не играли 3–5 недель, возвращаются, им дают базу, много хороших тренировок, чтобы к концу недели они могли сыграть 45 минут. Мы получили его из «Ньюкасла» в состоянии, когда его предсезонка только начинается, и ему нужны полноценные тренировки перед тем, как он сможет играть дважды за три дня.

Сейчас Алекс еще не готов к графику трех матчей в неделю по 90 минут. Мы могли бы использовать его сегодня на пять минут, затем в среду 10, потом 15, но считаем, что это неправильный способ подготовки. Считаем, что шведы сделали правильно, дав ему хорошие тренировки без частых матчей, потому что, играя, футболист не получает качественные занятия. Они сделали правильно, и мы сделали то же самое. Теперь он сможет в среду или субботу сыграть минимум 45 минут, возможно немного больше. Но если он сыграет 45 в среду, не ждите, что он сыграет 45 или больше в субботу, потому что его тело еще не готово к такой нагрузке, по нашему мнению.