Англия14 сентября 2025, 21:37 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:39
309
0
Бернли – Ливерпуль – 0:1. Как Салах забил на 90+5 мин. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ
14 сентября прошел матч 4-го тура АПЛ 2025/26.
Бернли и Ливерпуль провели матч на арене Терм Мур.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Арне Слота набрали 12 очков из 12 и лидируют в АПЛ
Единственный гол забил Мохамед Салах с пенальти на 90+5 минуте
АПЛ. 4-й тур. 14 сентября
Бернли – Ливерпуль – 0:1
Гол: Мохамед Салах, 90+5 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
84’
Лесли Угочукву (Бёрнли) получает красную карточку.
