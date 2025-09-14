Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бернли – Ливерпуль – 0:1. Как Салах забил на 90+5 мин. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Бёрнли
14.09.2025 16:00 – FT 0 : 1
Ливерпуль
Англия
14 сентября 2025, 21:37 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:39
309
0

Бернли – Ливерпуль – 0:1. Как Салах забил на 90+5 мин. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ

Бернли – Ливерпуль – 0:1. Как Салах забил на 90+5 мин. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября прошел матч 4-го тура АПЛ 2025/26.

Бернли и Ливерпуль провели матч на арене Терм Мур.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арне Слота набрали 12 очков из 12 и лидируют в АПЛ

Единственный гол забил Мохамед Салах с пенальти на 90+5 минуте

АПЛ. 4-й тур. 14 сентября

Бернли – Ливерпуль – 0:1

Гол: Мохамед Салах, 90+5 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
84’
Лесли Угочукву (Бёрнли) получает красную карточку.
Ливерпуль Бернли пенальти чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
