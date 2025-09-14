14 сентября прошел матч 4-го тура АПЛ 2025/26.

Бернли и Ливерпуль провели матч на арене Терм Мур.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арне Слота набрали 12 очков из 12 и лидируют в АПЛ

Единственный гол забил Мохамед Салах с пенальти на 90+5 минуте

АПЛ. 4-й тур. 14 сентября

Бернли – Ливерпуль – 0:1

Гол: Мохамед Салах, 90+5 (пен)

Видео гола и обзор матча