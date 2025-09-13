В воскресенье, 14 сентября состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Бернли

Прошлогодний вицечемпион Чемпионшипа начал сезон довольно ожидаемо. Хотя летом состав команды стал сильнее (по крайней мере, на бумаге), ведь были подписаны Брою, Угочукву, Дубравку, Уокера и других футболистов. В АПЛ команда проиграла выше класса «Тоттенгема» и «МЮ», однако смогла взять 3 очка в поединке с равным соперником – «Сандерлендом».

В Кубке английской лиги клуб обыграл «Дерби Каунти», которое выступает во 2-м по силе дивизионе Англии. Поединок 1/32 финала завершился со счетом 2:1 в пользу «бордовых».

Ливерпуль

Действующие чемпионы Англии летом разорвали футбольный рынок, потратив 484 миллиона евро, что является абсолютным рекордом за 1 трансферное окно. Команде удалось подписать Вирца, Фримпонга, Леони, Экитике, Керкеза и Исаака, и хотя без отходов футболистов не обошлось (Диаз перешел в «Баварию«, Нуньес в «Аль-Хиляль»), состав клуба можно считать значительно сильнее.

В первых 3-х стартовых матчах игру команды нельзя назвать чрезвычайной, но она приносит свои плоды. «Ливерпуль» – единственный клуб со 100% серией побед в Премьер-лиге этого сезона, «мерсисайдцы» уже одолели «Борнмут», «Ньюкасл» и «Арсенал». Однако в игре за Суперкубок против «Кристал Пелас» красным не повезло – в серии пенальти «орлы» оказались сильнее.

Личные встречи

В последних 5 играх между командами – полное преимущество «Ливерпуля», на счету команды 5 выигрышей с общим счетом 11:1. В последний раз «Бернли» побеждали в этом противостоянии в январе 2021 года.

Интересные факты

«Бернли» пропускали первыми в 6 из 8 последних поединков.

«Ливерпуль» забил 8 голов в текущем сезоне чемпионата - лучший показатель среди всех команд.

«Ливерпуль» забивал первым в каждом из последних 6 матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.54.