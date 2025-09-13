Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Бёрнли
14.09.2025 16:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 сентября 2025, 21:00 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:28
48
0

Бернли – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 14 сентября в 16:00 по Киеву

13 сентября 2025, 21:00 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:28
48
0
Бернли – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Бернли

В воскресенье, 14 сентября состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Бернли

Прошлогодний вицечемпион Чемпионшипа начал сезон довольно ожидаемо. Хотя летом состав команды стал сильнее (по крайней мере, на бумаге), ведь были подписаны Брою, Угочукву, Дубравку, Уокера и других футболистов. В АПЛ команда проиграла выше класса «Тоттенгема» и «МЮ», однако смогла взять 3 очка в поединке с равным соперником – «Сандерлендом».

В Кубке английской лиги клуб обыграл «Дерби Каунти», которое выступает во 2-м по силе дивизионе Англии. Поединок 1/32 финала завершился со счетом 2:1 в пользу «бордовых».

Ливерпуль

Действующие чемпионы Англии летом разорвали футбольный рынок, потратив 484 миллиона евро, что является абсолютным рекордом за 1 трансферное окно. Команде удалось подписать Вирца, Фримпонга, Леони, Экитике, Керкеза и Исаака, и хотя без отходов футболистов не обошлось (Диаз перешел в «Баварию«, Нуньес в «Аль-Хиляль»), состав клуба можно считать значительно сильнее.

В первых 3-х стартовых матчах игру команды нельзя назвать чрезвычайной, но она приносит свои плоды. «Ливерпуль» – единственный клуб со 100% серией побед в Премьер-лиге этого сезона, «мерсисайдцы» уже одолели «Борнмут», «Ньюкасл» и «Арсенал». Однако в игре за Суперкубок против «Кристал Пелас» красным не повезло – в серии пенальти «орлы» оказались сильнее.

Личные встречи

В последних 5 играх между командами – полное преимущество «Ливерпуля», на счету команды 5 выигрышей с общим счетом 11:1. В последний раз «Бернли» побеждали в этом противостоянии в январе 2021 года.

Интересные факты

  • «Бернли» пропускали первыми в 6 из 8 последних поединков.
  • «Ливерпуль» забил 8 голов в текущем сезоне чемпионата - лучший показатель среди всех команд.
  • «Ливерпуль» забивал первым в каждом из последних 6 матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua
Бёрнли
14 сентября 2025 -
16:00
Ливерпуль
Тотал больше 2.5 1.54 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ЮКСА – Ингулець. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Тоттенхэм выиграл в лондонском дерби. Яркий старт команды Франка
Ярмолюк выйдет в старте Брентфорда на матч четвертого тура АПЛ против Челси
Бернли Ливерпуль прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Футбол | 13 сентября 2025, 17:42 123
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо

«Пивоварам» впервые в своей истории удалось отобрать очки в киевском дерби

Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13 сентября 2025, 03:45 1
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»

Хирн считает, что Джошуа всем все доказал

ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
Футбол | 13.09.2025, 22:14
ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 35
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем