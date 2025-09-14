Бернли – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура АПЛ 2025/26 14 сентября в 16:00
14 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ 2025/26 между командами Бернли и Ливерпуль.
Поединок пройдет на стадионе Терм Мур. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За первые три тура подопечные Арне Слота набрали 9 очков из 9 возможных, переиграв Борнмут, Ньюкасл и Арсенал.
У Бернли ситуация хуже: 3 набранных пункта. Команда проиграла Тоттенхэму и Манчестер Юнайтед, а также выиграла у Сандерленда.
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
