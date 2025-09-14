Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бернли – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Бёрнли
14.09.2025 16:00 – перерыв 0 : 0
Ливерпуль
Англия
14 сентября 2025, 16:00 |
Бернли – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура АПЛ 2025/26 14 сентября в 16:00

Бернли – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

14 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ 2025/26 между командами Бернли и Ливерпуль.

Поединок пройдет на стадионе Терм Мур. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За первые три тура подопечные Арне Слота набрали 9 очков из 9 возможных, переиграв Борнмут, Ньюкасл и Арсенал.

У Бернли ситуация хуже: 3 набранных пункта. Команда проиграла Тоттенхэму и Манчестер Юнайтед, а также выиграла у Сандерленда.

Бернли – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Бернли – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
