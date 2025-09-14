Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фарт последних минут продолжается. Ливерпуль одолел Бернли
Чемпионат Англии
Бёрнли
14.09.2025 16:00 – FT 0 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 сентября 2025, 18:02 | Обновлено 14 сентября 2025, 18:18
353
3

Фарт последних минут продолжается. Ливерпуль одолел Бернли

Для подопечных Арне Слота все матчи чемпионата завершаются нервно

14 сентября 2025, 18:02 | Обновлено 14 сентября 2025, 18:18
353
3
Фарт последних минут продолжается. Ливерпуль одолел Бернли

14 сентября в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» встречался с чемпионом страны «Ливерпулем».

Вряд ли кто-нибудь перед началом матча мог бы сказать, что новичок АПЛ не только покажет достойную игру в защите, но и едва не отберет очки у лидера чемпионата.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Подопечным Арне Слота в новом сезоне нужно откровенно поработать над точностью и реализацией. Игроки «Ливерпуля» нанесли 27 ударов, но только 4 из них были в створ ворот.

Единственный гол был забит на 90+5 минуте Салахом с пенальти.

Также игроки Бернли играли в меньшинстве с 84-й минуты. За два предупреждения поле досрочно покинул Чимуанья Угочукву.

АПЛ. 4-й тур. 14 сентября

Бернли – Ливерпуль – 0:1

Гол: Салах, 90+5 (пенальти)

Удаление: Угочукву, 84

Фотоотчет с матча

По теме:
МЮ не проигрывает Ман Сити в основное время 4 дерби подряд. Статистика игр
В синем и красном углах ринга. Названы стартовые составы Ман Сити и МЮ
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Бернли Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу удаление (красная карточка) пенальти Мохамед Салах
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Забарный? Энрике назвал стартовый состав ПСЖ на матч с Лансом
Футбол | 14 сентября 2025, 17:45 0
Сыграет ли Забарный? Энрике назвал стартовый состав ПСЖ на матч с Лансом
Сыграет ли Забарный? Энрике назвал стартовый состав ПСЖ на матч с Лансом

Илья начнет поединок 4-го тура Лиги 1 2025/26 с первых минут

Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13 сентября 2025, 20:00 229
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925

Худший матч дончан с начала работы Турана

Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футбол | 13.09.2025, 20:48
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Футбол | 14.09.2025, 12:37
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Ліверпуль награв на перемогу
Бернлі тримався увесь матч. Пенальті без питань. 
Ответить
0
mig3131
Завжди приємно коли виграє атакувальний футбол. Але гра Ліверпуля  зараз  не зіграна, розбалансована. Катають мʼяч без швидкості та цікавих комбінацій. Вірц та Салах розчаровують.
Ответить
-1
ptolemeus
Фартова помийка. Чотири матчі зіграли і в усіх чотирьох дико повезло забрати три очки.
Ответить
-2
Популярные новости
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 18
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 13
Бокс
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 46
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем