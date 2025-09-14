Фарт последних минут продолжается. Ливерпуль одолел Бернли

14 сентября в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» встречался с чемпионом страны «Ливерпулем».

Вряд ли кто-нибудь перед началом матча мог бы сказать, что новичок АПЛ не только покажет достойную игру в защите, но и едва не отберет очки у лидера чемпионата.

Подопечным Арне Слота в новом сезоне нужно откровенно поработать над точностью и реализацией. Игроки «Ливерпуля» нанесли 27 ударов, но только 4 из них были в створ ворот.

Единственный гол был забит на 90+5 минуте Салахом с пенальти.

Также игроки Бернли играли в меньшинстве с 84-й минуты. За два предупреждения поле досрочно покинул Чимуанья Угочукву.

АПЛ. 4-й тур. 14 сентября

Бернли – Ливерпуль – 0:1

Гол: Салах, 90+5 (пенальти)

Удаление: Угочукву, 84

