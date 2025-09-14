Фарт последних минут продолжается. Ливерпуль одолел Бернли
Для подопечных Арне Слота все матчи чемпионата завершаются нервно
14 сентября в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» встречался с чемпионом страны «Ливерпулем».
Вряд ли кто-нибудь перед началом матча мог бы сказать, что новичок АПЛ не только покажет достойную игру в защите, но и едва не отберет очки у лидера чемпионата.
Подопечным Арне Слота в новом сезоне нужно откровенно поработать над точностью и реализацией. Игроки «Ливерпуля» нанесли 27 ударов, но только 4 из них были в створ ворот.
Единственный гол был забит на 90+5 минуте Салахом с пенальти.
Также игроки Бернли играли в меньшинстве с 84-й минуты. За два предупреждения поле досрочно покинул Чимуанья Угочукву.
АПЛ. 4-й тур. 14 сентября
Бернли – Ливерпуль – 0:1
Гол: Салах, 90+5 (пенальти)
Удаление: Угочукву, 84
Бернлі тримався увесь матч. Пенальті без питань.