Где смотреть онлайн матчи сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг 2025
Уже 17 сентября сине-желтые сыграют с Испанией в четвертьфинале турнира
16 сентября в китайском городе Шэньчжэнь стартуют матчевые противостояния финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.
На неофициальном чемпионате мира по теннису выступит и сборная Украины. 17 числа сине-желтые сыграют против команды Испании в четвертьфинале турнира.
За национальную украинскую сборную выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.
Украина впервые в истории будет представлена в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг.
Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.
