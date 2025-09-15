16 сентября в китайском городе Шэньчжэнь стартуют матчевые противостояния финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

На неофициальном чемпионате мира по теннису выступит и сборная Украины. 17 числа сине-желтые сыграют против команды Испании в четвертьфинале турнира.

За национальную украинскую сборную выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.

Украина впервые в истории будет представлена в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг.

Где смотреть онлайн матчи сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг 2025

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.