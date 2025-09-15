Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матчи сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг 2025
15 сентября 2025, 17:58
Уже 17 сентября сине-желтые сыграют с Испанией в четвертьфинале турнира

16 сентября в китайском городе Шэньчжэнь стартуют матчевые противостояния финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

На неофициальном чемпионате мира по теннису выступит и сборная Украины. 17 числа сине-желтые сыграют против команды Испании в четвертьфинале турнира.

За национальную украинскую сборную выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.

Украина впервые в истории будет представлена в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг.

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.

По теме:
ФОТО. Завацкая приехала в Китай поддержать сборную. Ее тренер – Марченко
БАДОСА: «Это были трудные пару месяцев. День за днем я чувствую себя лучше»
Капитан сборной Испании: У Украины очень хорошие игроки в одиночном разряде
женская сборная Украины по теннису где смотреть женская сборная Испании по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг Элина Свитолина Марта Костюк Юлия Стародубцева Людмила Киченок Надежда Киченок Илья Марченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
