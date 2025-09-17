Легенда Металлиста сообщил, почему увольнение Реброва будет большой ошибкой

Легенда харьковского «Металлиста» и бывший футболист сборной Украины Эдмар выразил слова доверия наставнику главной команды страны Сергею Реброву.

«Знаете, это та же история, что я говорил, когда играли с Бельгией. Если бы прошли, все бы говорили, что это благодаря верно выбранной тактике. При противоположном же результате – все не так, всегда ищут причины. Но я всегда буду поддерживать тренера. Знаете почему? Хочу, чтобы меня поняли.

Мы все знаем, какой успешный игрок и клубный тренер Ребров. Поэтому главное – верить и иметь терпение. А в футболе не всегда хотят ждать – хотят всего и сразу, но это очень трудно. Поэтому я его поддерживаю всегда, потому что знаю, как это нелегко. Считаю, многое зависит от взаимодействия тренеров и футболистов», – отметил Эдмар.