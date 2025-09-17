Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Металлиста сообщил, почему увольнение Реброва будет большой ошибкой
Украина. Премьер лига
Легенда Металлиста сообщил, почему увольнение Реброва будет большой ошибкой

Эдмар поддерживает наставника украинской сборной

УАФ. Эдмар

Легенда харьковского «Металлиста» и бывший футболист сборной Украины Эдмар выразил слова доверия наставнику главной команды страны Сергею Реброву.

«Знаете, это та же история, что я говорил, когда играли с Бельгией. Если бы прошли, все бы говорили, что это благодаря верно выбранной тактике. При противоположном же результате – все не так, всегда ищут причины. Но я всегда буду поддерживать тренера. Знаете почему? Хочу, чтобы меня поняли.

Мы все знаем, какой успешный игрок и клубный тренер Ребров. Поэтому главное – верить и иметь терпение. А в футболе не всегда хотят ждать – хотят всего и сразу, но это очень трудно. Поэтому я его поддерживаю всегда, потому что знаю, как это нелегко. Считаю, многое зависит от взаимодействия тренеров и футболистов», – отметил Эдмар.

Эдмар Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
