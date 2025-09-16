Эдмар дал совет Мудрику, попавшему в допинговый скандал

Легенда харьковского Металлиста Эдмар рассказал о перспективах украинского вингера Михаила Мудрика, ныне отбывающего дисквалификацию за допинг.

– Кроме Судакова, вы должны помнить парнем и Мудрика…

– Да-да, очень хорошо его помню. Опять же, чтобы размышлять об этой ситуации с допингом, нужно знать, о чем говорить. Когда читаешь прессу – это одно, а что происходит на самом деле, я не знаю. Конечно, жаль, что он не играет. Хороший перспективный парень с безумным талантом.

Можно ли возобновить карьеру после такой паузы? Все будет зависеть от него. Будет время, и главное, чтобы он работал над ментальностью. Тогда все получится, – сказал Эдмар.

