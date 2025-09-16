Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
16 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 16 сентября 2025, 11:59
Эдмар дал совет Мудрику, попавшему в допинговый скандал

Легенда Металлиста верит в успех украинского вингера

Эдмар дал совет Мудрику, попавшему в допинговый скандал
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легенда харьковского Металлиста Эдмар рассказал о перспективах украинского вингера Михаила Мудрика, ныне отбывающего дисквалификацию за допинг.

– Кроме Судакова, вы должны помнить парнем и Мудрика…

– Да-да, очень хорошо его помню. Опять же, чтобы размышлять об этой ситуации с допингом, нужно знать, о чем говорить. Когда читаешь прессу – это одно, а что происходит на самом деле, я не знаю. Конечно, жаль, что он не играет. Хороший перспективный парень с безумным талантом.

Можно ли возобновить карьеру после такой паузы? Все будет зависеть от него. Будет время, и главное, чтобы он работал над ментальностью. Тогда все получится, – сказал Эдмар.

Ранее в Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике

По теме:
Защитник сборной Украины продолжает испытывать проблемы со здоровьем
Форвард украинского клуба будет наказан из-за удаления и грубой игры
Реал и Барселона начнут юбилейный сезон Лиги чемпионов
Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эдмар допинг дисквалификация Челси
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
