Испания14 сентября 2025, 23:17 | Обновлено 15 сентября 2025, 00:13
674
3
ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан
Лука отличился в ворота Болоньи в матче третьего тура Серии А 2025/26
14 сентября проходит матч третьего тура Серии А 2025/26 между командами Милан и Болонья.
Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 61-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев. Гол забил именитый 40-летний хорватский хавбек Лука Модрич.
Для Модрича это первый мяч в футболке россонери. Летом он перебрался в Милан из мадридского Реала.
❗️ ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан
А тільки мене бісить ця жовта форма Мілана?
Думаю Модрич не дасть Мілану приводу шкодувати про перехід
Умничка, для тех кто по-настоящему любит футбол , живёт им, 40 лет не предел.
