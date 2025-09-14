Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан
Испания
14 сентября 2025, 23:17 | Обновлено 15 сентября 2025, 00:13
3

ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан

Лука отличился в ворота Болоньи в матче третьего тура Серии А 2025/26

ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

14 сентября проходит матч третьего тура Серии А 2025/26 между командами Милан и Болонья.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев. Гол забил именитый 40-летний хорватский хавбек Лука Модрич.

Для Модрича это первый мяч в футболке россонери. Летом он перебрался в Милан из мадридского Реала.

❗️ ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан

видео голов и обзор Лука Модрич Милан Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Болонья
ivankondrat96
А тільки мене бісить ця жовта форма Мілана?
Ответить
+1
Victor673256ua
Думаю Модрич не дасть Мілану приводу шкодувати про перехід
Ответить
+1
FootFoodBol
Умничка, для тех кто по-настоящему любит футбол , живёт им, 40 лет не предел.
Ответить
0
