14 сентября проходит матч третьего тура Серии А 2025/26 между командами Милан и Болонья.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев. Гол забил именитый 40-летний хорватский хавбек Лука Модрич.

Для Модрича это первый мяч в футболке россонери. Летом он перебрался в Милан из мадридского Реала.

❗️ ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine