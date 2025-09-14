Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания без Алькараса совершила суперкамбек и вышла в финальный этап КД
Кубок Дэвиса
14 сентября 2025, 22:39
Испанцы в драматичном противостоянии обыграли Данию, за которую выступил Хольгер Руне

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании по теннису пробилась в финальный этап Кубка Дэвиса 2025, который стартует в Болонье с 18 ноября.

В финальном раунде Квалификации испанцы совершили суперкамбек с 0:2 проти команды Дании на грунтовых кортах Марбельи. Испания впервые в истории отыгралась после проигранных двух матчей.

В первый игровой день датчанам преимущество принесли Хольгер Руне и Эльмер Меллер, которые обыграли Пабло Карреньо Бусту и Хауме Муньяра соответственно.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В парном поединке испанский тандем Педро Мартинес / Хауме Муньяр отдали первый сет, но выиграли следующие две партии у Аугуста Хольмгрена и Йоханесса Ингильдсена.

В четвертой игре противостояния Руне был очень близок к тому, чтобы принести Дании победу – он повел 5:3 против Мартинеса в решающем сете и даже имел матчбол на подаче в девятом гейме. Однако испанец добрался до тай-брейка, выиграл его и перевел противостояние в пятую игру.

В решающем матче Буста в двух партиях уверенно разобрался с Меллером и вывел Испанию в финальный этап КД – 3:2!.

Отметим, что за испанцев не играли первые два номера страны – Карлос Алькарас и Алехандро Давидович Фокина. Возможно, они присоединится к команде уже в Болонье.

Кубок Дэвиса 2025. Квалификация

Испания – Дания – 2:3

  • Пабло Карреньо Буста – Хольгер Руне – 5:7, 3:6
  • Хауме Муньяр – Эльмер Меллер – 6:2, 1:6, 4:6
  • Педро Мартинес / Хауме Муньяр Аугуст Хольмгрен / Йоханесс Ингильдсен – 1:6, 6:3, 6:2
  • Педро Мартинес Хольгер Руне – 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)
  • Пабло Карреньо Буста Эльмер Меллер – 6:2, 6:3

Видеообзор матча Буста – Руне

Видеообзор матча Муньяр – Меллер

Видеообзор матча Мартинес / Муньяр – Хольмгрен / Ингильдсен

Видеообзор матча Мартинес – Руне

Видеообзор матча Буста – Меллер

Хауме Муньяр Хольгер Руне Пабло Карреньо Буста Педро Мартинес (теннисист) сборная Испании по теннису Кубок Дэвиса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
