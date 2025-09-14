Рекордсмены по количеству трофеев Кубка Дэвиса провалились в Квалификации

Сборная США по теннису не сумела выйти в финальный этап Кубка Дэвиса 2025.

В решающем раунде отбора американцы сенсационно проиграли команде Чехии с общим счетом 2:3 на кортах Делрей Бича.

После первого игрового дня счет был 1:1 – Иржи Легечка обыграл Фрэнсиса Тиафо, а Тейлор Фритц справился с Якубом Меншиком. В парном поединке Остин Крайчек и Раджив Рам одолели Томаша Махача и Меншика, что позволило США выйти вперед – 2:1.

Однако две последние одиночки забрали чехи: Легечка справился с Фритцем, а Меншик выиграл у Тиафо. Таким образом, Чехия пробилась в финальный этап КД.

Сборная США является рекордсменом по количеству выигранных трофеев Кубка Дэвиса. На счету американцев 32 трофея, а также 29 проигранных финалов.

Кубок Дэвиса 2025. Квалификация

США – Чехия – 2:3

Фрэнсис Тиафо – Иржи Легечка – 3:6, 2:6

Фрэнсис Тиафо – – 3:6, 2:6 Тейлор Фритц – Якуб Меншик – 6:4, 6:3

– Якуб Меншик – 6:4, 6:3 Остин Крайчек / Раджив Рам – Томаш Махач / Якуб Меншик – 7:6 (8:6), 5:7, 6:4

– Томаш Махач / Якуб Меншик – 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 Тейлор Фритц – Иржи Легечка – 4:6, 6:3, 4:6

Тейлор Фритц – – 4:6, 6:3, 4:6 Фрэнсис Тиафо – Якуб Меншик – 1:6, 4:6

