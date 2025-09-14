Рекордсмены по количеству трофеев Кубка Дэвиса провалились в Квалификации
Сборная США сенсационно проиграла команде Чехии в решающем раунде отбора
Сборная США по теннису не сумела выйти в финальный этап Кубка Дэвиса 2025.
В решающем раунде отбора американцы сенсационно проиграли команде Чехии с общим счетом 2:3 на кортах Делрей Бича.
После первого игрового дня счет был 1:1 – Иржи Легечка обыграл Фрэнсиса Тиафо, а Тейлор Фритц справился с Якубом Меншиком. В парном поединке Остин Крайчек и Раджив Рам одолели Томаша Махача и Меншика, что позволило США выйти вперед – 2:1.
Однако две последние одиночки забрали чехи: Легечка справился с Фритцем, а Меншик выиграл у Тиафо. Таким образом, Чехия пробилась в финальный этап КД.
Сборная США является рекордсменом по количеству выигранных трофеев Кубка Дэвиса. На счету американцев 32 трофея, а также 29 проигранных финалов.
Кубок Дэвиса 2025. Квалификация
США – Чехия – 2:3
- Фрэнсис Тиафо – Иржи Легечка – 3:6, 2:6
- Тейлор Фритц – Якуб Меншик – 6:4, 6:3
- Остин Крайчек / Раджив Рам – Томаш Махач / Якуб Меншик – 7:6 (8:6), 5:7, 6:4
- Тейлор Фритц – Иржи Легечка – 4:6, 6:3, 4:6
- Фрэнсис Тиафо – Якуб Меншик – 1:6, 4:6
Видеообзор матчаТиафо – Легечка
Видеообзор матчаФритц – Якуб Меншик
Видеообзор матчаКрайчек / Рам – Махач / Меншик
Видеообзор матчаФритц – Легечка
Видеообзор матчаТиафо – Меншик
