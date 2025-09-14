Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
14 сентября 2025, 21:46 |
Рекордсмены по количеству трофеев Кубка Дэвиса провалились в Квалификации

Сборная США сенсационно проиграла команде Чехии в решающем раунде отбора

Рекордсмены по количеству трофеев Кубка Дэвиса провалились в Квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Чехии по теннису

Сборная США по теннису не сумела выйти в финальный этап Кубка Дэвиса 2025.

В решающем раунде отбора американцы сенсационно проиграли команде Чехии с общим счетом 2:3 на кортах Делрей Бича.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

После первого игрового дня счет был 1:1 – Иржи Легечка обыграл Фрэнсиса Тиафо, а Тейлор Фритц справился с Якубом Меншиком. В парном поединке Остин Крайчек и Раджив Рам одолели Томаша Махача и Меншика, что позволило США выйти вперед – 2:1.

Однако две последние одиночки забрали чехи: Легечка справился с Фритцем, а Меншик выиграл у Тиафо. Таким образом, Чехия пробилась в финальный этап КД.

Сборная США является рекордсменом по количеству выигранных трофеев Кубка Дэвиса. На счету американцев 32 трофея, а также 29 проигранных финалов.

Кубок Дэвиса 2025. Квалификация

США – Чехия – 2:3

  • Фрэнсис Тиафо – Иржи Легечка – 3:6, 2:6
  • Тейлор Фритц Якуб Меншик – 6:4, 6:3
  • Остин Крайчек / Раджив Рам Томаш Махач / Якуб Меншик – 7:6 (8:6), 5:7, 6:4
  • Тейлор Фритц – Иржи Легечка – 4:6, 6:3, 4:6
  • Фрэнсис Тиафо – Якуб Меншик – 1:6, 4:6

Видеообзор матча Тиафо – Легечка

Видеообзор матча Фритц – Якуб Меншик

Видеообзор матча Крайчек / Рам – Махач / Меншик

Видеообзор матча Фритц – Легечка

Видеообзор матча Тиафо – Меншик

По теме:
Испания без Алькараса совершила суперкамбек и вышла в финальный этап КД
Титулованная Австралия не сумела выйти в финальную часть Кубка Дэвиса 2025
Бельгиец 30 минут страдал из-за судорог, но шокировал 8-ю ракетку за 3 часа
Остин Крайчек Раджив Рам Якуб Меншик Томаш Махач Иржи Легечка Тейлор Фритц Фрэнсис Тиафо Кубок Дэвиса сборная США по теннису сборная Чехии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков
