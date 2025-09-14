Титулованная Австралия не сумела выйти в финальную часть Кубка Дэвиса 2025
Бельгия сенсационно одолела австралийцев 3:2, Коллиньон принес команде два очка
Сборная Австралии по теннису не сумела пробиться в финальный этап Кубка Дэвиса 2025, который стартует 18 ноября в Болонье.
В финальном раунде Квалификации австралийцы неожиданно проиграли команде Бельгии 2:3 на кортах Сиднея.
После первого игрового дня Бельгия побеждала 2:0 – Рафаэль Коллиньон и Зизу Бергс переиграли Алекса де Минаура и Джордана Томпсона соотвественно.
Австралия начала камбек во второй день – победа в парном поединке и виктория Томпсона над Бергсом.
Но в решающей, пятой встрече Коллиньон одолел Александара Вукича, принеся своей национальной команде второе очко и общую победу.
Австралия в своей истории 28 раз выигрывала Кубок Дэвиса (шесть раз как Австралазия – вместе с Новой Зеландией в одной команде).
Кубок Дэвиса 2025. Квалификация
Австралия – Бельгия – 2:3
- Алекс де Минаур – Рафаэль Коллиньон – 5:7, 6:3, 3:6
- Джордан Томпсон – Зизу Бергс – 6:7 (4:7), 4:6
- Ринки Хидзиката / Джордан Томпсон – Сандер Жилле / Йоран Флиген – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4
- Алекс де Минаур – Зизу Бергс – 6:2, 7:5
- Александар Вукич – Рафаэль Коллиньон – 7:5 (7:5), 2:6, 3:6
Видеообзор матчаде Минаур –Коллиньон
Видеообзор матчаТомпсон – Бергс
Видеообзор матчаХидзиката / Томпсон – Жилле / Флиген
Видеообзор матчаде Минаур – Бергс
Видеообзор матчаВукич – Коллиньон
