Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Титулованная Австралия не сумела выйти в финальную часть Кубка Дэвиса 2025
Кубок Дэвиса
14 сентября 2025, 22:05 |
226
0

Титулованная Австралия не сумела выйти в финальную часть Кубка Дэвиса 2025

Бельгия сенсационно одолела австралийцев 3:2, Коллиньон принес команде два очка

14 сентября 2025, 22:05 |
226
0
Титулованная Австралия не сумела выйти в финальную часть Кубка Дэвиса 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австралии по теннису не сумела пробиться в финальный этап Кубка Дэвиса 2025, который стартует 18 ноября в Болонье.

В финальном раунде Квалификации австралийцы неожиданно проиграли команде Бельгии 2:3 на кортах Сиднея.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

После первого игрового дня Бельгия побеждала 2:0 – Рафаэль Коллиньон и Зизу Бергс переиграли Алекса де Минаура и Джордана Томпсона соотвественно.

Австралия начала камбек во второй день – победа в парном поединке и виктория Томпсона над Бергсом.

Но в решающей, пятой встрече Коллиньон одолел Александара Вукича, принеся своей национальной команде второе очко и общую победу.

Австралия в своей истории 28 раз выигрывала Кубок Дэвиса (шесть раз как Австралазия – вместе с Новой Зеландией в одной команде).

Кубок Дэвиса 2025. Квалификация

Австралия – Бельгия – 2:3

  • Алекс де Минаур – Рафаэль Коллиньон – 5:7, 6:3, 3:6
  • Джордан Томпсон – Зизу Бергс – 6:7 (4:7), 4:6
  • Ринки Хидзиката / Джордан Томпсон Сандер Жилле / Йоран Флиген – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4
  • Алекс де Минаур Зизу Бергс – 6:2, 7:5
  • Александар Вукич – Рафаэль Коллиньон – 7:5 (7:5), 2:6, 3:6

Видеообзор матча де Минаур –Коллиньон

Видеообзор матча Томпсон – Бергс

Видеообзор матча Хидзиката / Томпсон – Жилле / Флиген

Видеообзор матча де Минаур – Бергс

Видеообзор матча Вукич – Коллиньон

По теме:
Испания без Алькараса совершила суперкамбек и вышла в финальный этап КД
Рекордсмены по количеству трофеев Кубка Дэвиса провалились в Квалификации
Бельгиец 30 минут страдал из-за судорог, но шокировал 8-ю ракетку за 3 часа
Ринки Хидзиката Сандер Жилле Йоран Флиген Джордан Томпсон (теннисист) Александар Вукич Рафаэль Коллиньон Зизу Бергс Алекс де Минаур Кубок Дэвиса сборная Австралии по теннису сборная Бельгии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Футбол | 14 сентября 2025, 19:59 16
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью

Львовяне по-прежнему идут без побед в чемпионате

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 9
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
16-летняя украинка получила wild card в основу турнира WTA 125 в Португалии
Теннис | 14.09.2025, 16:45
16-летняя украинка получила wild card в основу турнира WTA 125 в Португалии
16-летняя украинка получила wild card в основу турнира WTA 125 в Португалии
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Бокс | 14.09.2025, 10:16
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 20
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 24
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем