Титулованная Австралия не сумела выйти в финальную часть Кубка Дэвиса 2025

Сборная Австралии по теннису не сумела пробиться в финальный этап Кубка Дэвиса 2025, который стартует 18 ноября в Болонье.

В финальном раунде Квалификации австралийцы неожиданно проиграли команде Бельгии 2:3 на кортах Сиднея.

После первого игрового дня Бельгия побеждала 2:0 – Рафаэль Коллиньон и Зизу Бергс переиграли Алекса де Минаура и Джордана Томпсона соотвественно.

Австралия начала камбек во второй день – победа в парном поединке и виктория Томпсона над Бергсом.

Но в решающей, пятой встрече Коллиньон одолел Александара Вукича, принеся своей национальной команде второе очко и общую победу.

Австралия в своей истории 28 раз выигрывала Кубок Дэвиса (шесть раз как Австралазия – вместе с Новой Зеландией в одной команде).

Кубок Дэвиса 2025. Квалификация

Австралия – Бельгия – 2:3

Алекс де Минаур – Рафаэль Коллиньон – 5:7, 6:3, 3:6

Алекс де Минаур – – 5:7, 6:3, 3:6 Джордан Томпсон – Зизу Бергс – 6:7 (4:7), 4:6

Джордан Томпсон – – 6:7 (4:7), 4:6 Ринки Хидзиката / Джордан Томпсон – Сандер Жилле / Йоран Флиген – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4

– Сандер Жилле / Йоран Флиген – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4 Алекс де Минаур – Зизу Бергс – 6:2, 7:5

– Зизу Бергс – 6:2, 7:5 Александар Вукич – Рафаэль Коллиньон – 7:5 (7:5), 2:6, 3:6

