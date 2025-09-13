Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бельгиец 30 минут страдал из-за судорог, но шокировал 8-ю ракетку за 3 часа
Кубок Дэвиса
13 сентября 2025, 19:01 |
168
0

Рафаэль Коллиньон сотворил сенсацию, переиграв Алекса де Минаура в матче Кубка Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Коллиньон

Бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон, который занимает 91-е место в рейтинге АТР, сотворил сенсацию в матче Кубка Дэвиса.

Коллиньон принес сборной Бельгии первое очко в противостоянии финального раунда Квалификации против команды Австралии, переиграв лидера соперников и восьмую ракетку мира Алекса де Минаура за 3 часа и 13 минут.

Кубок Дэвиса. Австралия – Бельгия

13 сентября. Первый матч

Алекс де Минаур – Рафаэль Коллиньон – 5:7, 6:3, 3:6

На старте третьего сета у Рафаэля начались судороги, который длились в общей сложности около 30 минут. За матч Рафаэль спас 21 брейк-поинт из 26.

Коллиньон добыл вторую победу над теннисистом из топ-10. На US Open во втором круге он выбил Каспера Рууда.

После первого игрового дня Бельгия обыгрывает Австралию со счетом 2:0. Во второй игре противостояния Зизу Бергс одолел Джордана Томпсона. Для общей победы необходимо набрать три очка.

По теме:
«Уверенность исчезла после 1:4». Орлов и Овчаренко – о парном матче
Украина – Доминикана – 4:0. Крутых завершил противостояние сборных победой
Кубок Дэвиса. Второй день определит финалистов. Германия уже решила задачу
Рафаэль Коллиньон Алекс де Минаур Кубок Дэвиса сборная Австралии по теннису сборная Бельгии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
