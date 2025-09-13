Бельгиец 30 минут страдал из-за судорог, но шокировал 8-ю ракетку за 3 часа

Бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон, который занимает 91-е место в рейтинге АТР, сотворил сенсацию в матче Кубка Дэвиса.

Коллиньон принес сборной Бельгии первое очко в противостоянии финального раунда Квалификации против команды Австралии, переиграв лидера соперников и восьмую ракетку мира Алекса де Минаура за 3 часа и 13 минут.

Кубок Дэвиса. Австралия – Бельгия

13 сентября. Первый матч

Алекс де Минаур – Рафаэль Коллиньон – 5:7, 6:3, 3:6

На старте третьего сета у Рафаэля начались судороги, который длились в общей сложности около 30 минут. За матч Рафаэль спас 21 брейк-поинт из 26.

Коллиньон добыл вторую победу над теннисистом из топ-10. На US Open во втором круге он выбил Каспера Рууда.

После первого игрового дня Бельгия обыгрывает Австралию со счетом 2:0. Во второй игре противостояния Зизу Бергс одолел Джордана Томпсона. Для общей победы необходимо набрать три очка.