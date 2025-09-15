ФОТО. Красавицы: украинки посетили вечеринку игроков Кубка Билли Джин Кинг
Свитолина, Костюк, Стародубцева и сестры Киченок представят Украину в Шэньчжэне
14 сентября украинские теннисистки посетили вечеринку игроков финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.
За сборную Украины в Шэньчжэне (Китай) выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.
Украинки стартуют на КБДК-2025 17 числа. В четвертьфинале сине-желтые поборются против команды Испании.
Украина впервые будет представлена на финальном турнире неофициального чемпионата мира по теннису.
