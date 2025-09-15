14 сентября украинские теннисистки посетили вечеринку игроков финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

За сборную Украины в Шэньчжэне (Китай) выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.

Украинки стартуют на КБДК-2025 17 числа. В четвертьфинале сине-желтые поборются против команды Испании.

Украина впервые будет представлена на финальном турнире неофициального чемпионата мира по теннису.

ФОТО. Красавицы: украинки посетили вечеринку игроков Кубка Билли Джин Кинг