Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Красавицы: украинки посетили вечеринку игроков Кубка Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг
15 сентября 2025, 13:24 |
597
0

Свитолина, Костюк, Стародубцева и сестры Киченок представят Украину в Шэньчжэне

Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября украинские теннисистки посетили вечеринку игроков финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

За сборную Украины в Шэньчжэне (Китай) выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.

Украинки стартуют на КБДК-2025 17 числа. В четвертьфинале сине-желтые поборются против команды Испании.

Украина впервые будет представлена на финальном турнире неофициального чемпионата мира по теннису.

фото Элина Свитолина Марта Костюк Юлия Стародубцева Людмила Киченок Надежда Киченок Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису Илья Марченко
Даниил Агарков
