ФОТО. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку на кортах Шэньчжэня

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
15 сентября 2025, 13:05 |
301
0

Лидеры сборной Украины вместе потренировались накануне старта КБДК-2025

Svitolina Foundation

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк провели совместную тренировку на центральном корте Shenzhen Bay Sports Center.

Уже 16 сентября в Шэньчжэне (Китай) стартуют матчи финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025. Украинки проведут четвертьфинальный поединок против Испании 17 числа.

Помимо Свитолиной и Костюк, за национальную украинскую сборную также выступят Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.

По теме:
Рейтинг WTA. Личный рекорд Олейниковой. Какие места у Свитолиной и Костюк?
ФОТО. Красавицы: украинки посетили вечеринку игроков Кубка Билли Джин Кинг
ФОТО. КБДК-2025. Забавная фотосессия: сборная Украины уже в полном составе
фото тренировка Элина Свитолина Марта Костюк Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
