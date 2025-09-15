Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк провели совместную тренировку на центральном корте Shenzhen Bay Sports Center.

Уже 16 сентября в Шэньчжэне (Китай) стартуют матчи финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025. Украинки проведут четвертьфинальный поединок против Испании 17 числа.

Помимо Свитолиной и Костюк, за национальную украинскую сборную также выступят Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.

ФОТО. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку на кортах Шэньчжэня