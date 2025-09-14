Украина. Премьер лига14 сентября 2025, 15:24 |
Обстрел ворот горняков. Статистика матча Металлист 1925 – Шахтер
Команди зіграли внічию (1:1)
14 сентября 2025, 15:24 |
«Металлист 1925» на домашней арене нанес 18 ударов по воротам донецкого «Шахтера», 3 из которых были в створ. Несмотря на это, им не удалось одержать победу над «горняками».
13 сентября состоялась игра 5-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и «Шахтер». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Статистика
Металлист 1925 – Шахтер
- Владение мячом: 37% – 63%
- Ожидаемые голы (xG): 1.10 – 0.80
- Удары по воротам: 18 – 4
- Удары в створ ворот: 3 – 1
- Сейвы: 0 – 2
- Угловые: 7 – 3
- Фолы: 8 – 10
- Передачи: 317 – 569
- Точность передач: 84% – 89%
- Штрафные удары: 1 – 1
- Офсайды: 2 – 1
- Желтые карточки: 2 – 2
После этого противостояния «Металлист 1925» (8 очков) оказался на 5-й позиции турнирной таблицы чемпионата, тогда как «горняки» (11 очков) расположились на 2-й строчке.
