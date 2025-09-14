Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обстрел ворот горняков. Статистика матча Металлист 1925 – Шахтер
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 15:24 |
Команди зіграли внічию (1:1)

ФК Шахтер

«Металлист 1925» на домашней арене нанес 18 ударов по воротам донецкого «Шахтера», 3 из которых были в створ. Несмотря на это, им не удалось одержать победу над «горняками».

13 сентября состоялась игра 5-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и «Шахтер». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Статистика

Металлист 1925 – Шахтер

  • Владение мячом: 37% – 63%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.10 – 0.80
  • Удары по воротам: 18 – 4
  • Удары в створ ворот: 3 – 1
  • Сейвы: 0 – 2
  • Угловые: 7 – 3
  • Фолы: 8 – 10
  • Передачи: 317 – 569
  • Точность передач: 84% – 89%
  • Штрафные удары: 1 – 1
  • Офсайды: 2 – 1
  • Желтые карточки: 2 – 2

После этого противостояния «Металлист 1925» (8 очков) оказался на 5-й позиции турнирной таблицы чемпионата, тогда как «горняки» (11 очков) расположились на 2-й строчке.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
