Обстрел ворот горняков. Статистика матча Металлист 1925 – Шахтер

«Металлист 1925» на домашней арене нанес 18 ударов по воротам донецкого «Шахтера», 3 из которых были в створ. Несмотря на это, им не удалось одержать победу над «горняками».

13 сентября состоялась игра 5-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и «Шахтер». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Статистика

Металлист 1925 – Шахтер

Владение мячом: 37% – 63%

Ожидаемые голы (xG): 1.10 – 0.80

Удары по воротам: 18 – 4

Удары в створ ворот: 3 – 1

Сейвы: 0 – 2

Угловые: 7 – 3

Фолы: 8 – 10

Передачи: 317 – 569

Точность передач: 84% – 89%

Штрафные удары: 1 – 1

Офсайды: 2 – 1

Желтые карточки: 2 – 2

После этого противостояния «Металлист 1925» (8 очков) оказался на 5-й позиции турнирной таблицы чемпионата, тогда как «горняки» (11 очков) расположились на 2-й строчке.