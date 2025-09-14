Кто из нападающих провел больше всего минут на поле за последние 365 дней?
Больше всего представителей в топ-10 имеет «Барселона»
Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала следующий интересный рейтинг.
На этот раз он касается игрового времени нападающих за последние 365 дней.
Учитывались матчи как за клубы, так и за сборные.
Рекордсменом за последние 365 дней оказался Христос Цолис, в активе которого 5588 минут на поле.
Нападающие с наибольшим игровым временем (клубы и сборные) за последние 365 дней (количество мин)
- 5588 – Христос Цолис (Брюгге, сборная Греции)
- 5298 – Джон Ариас (Вулверхэмптон, Флуминенсе, сборная Колумбии)
- 5167 – Рафинья (Барселона, сборная Бразилии)
- 5139 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)
- 5128 – Салем Аль-Досари (Аль-Хиляль, сборная Саудовской Аравии)
- 5127 – Пабло Вегетти (Васко да Гама)
- 5022 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
- 5001 – Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта)
- 4985 – Ламин Ямаль (Барселона, сборная Испании)
- 4923 – Морган Роджерс (Астон Вилла, сборная Англии)
Данные в рейтинге не учитывают матчи, которые были сыграны в субботу, 13 сентября.
Напомним, ранее были опубликованы подобные рейтинги для вратарей, защитников и полузащитников.
Most fielded forwards, last 3⃣6⃣5⃣ days' official game minutes 💪— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 13, 2025
🥇 #ChristosTzolis 🇬🇷 5,588'
🥈 #JhonArias 🇨🇴 5,298'
🥉 #Raphinha 🇧🇷 5,167'
First non-European based #SalemAlDawsari 🇸🇦
More exclusive ⚽️ stats 👉 https://t.co/P0Ohpx4Mt7 pic.twitter.com/bnRgzG3CFg
