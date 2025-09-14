Кто из нападающих провел больше всего минут на поле за последние 365 дней?

Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала следующий интересный рейтинг.

На этот раз он касается игрового времени нападающих за последние 365 дней.

Учитывались матчи как за клубы, так и за сборные.

Рекордсменом за последние 365 дней оказался Христос Цолис, в активе которого 5588 минут на поле.

Нападающие с наибольшим игровым временем (клубы и сборные) за последние 365 дней (количество мин)

5588 – Христос Цолис (Брюгге, сборная Греции)

5298 – Джон Ариас (Вулверхэмптон, Флуминенсе, сборная Колумбии)

5167 – Рафинья (Барселона, сборная Бразилии)

5139 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)

5128 – Салем Аль-Досари (Аль-Хиляль, сборная Саудовской Аравии)

5127 – Пабло Вегетти (Васко да Гама)

5022 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)

5001 – Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта)

4985 – Ламин Ямаль (Барселона, сборная Испании)

4923 – Морган Роджерс (Астон Вилла, сборная Англии)

Данные в рейтинге не учитывают матчи, которые были сыграны в субботу, 13 сентября.

Напомним, ранее были опубликованы подобные рейтинги для вратарей, защитников и полузащитников.