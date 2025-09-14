Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кто из нападающих провел больше всего минут на поле за последние 365 дней?
14 сентября 2025, 00:38
Кто из нападающих провел больше всего минут на поле за последние 365 дней?

Больше всего представителей в топ-10 имеет «Барселона»

Кто из нападающих провел больше всего минут на поле за последние 365 дней?
Getty Images/Global Images Ukraine. Христос Цолис

Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала следующий интересный рейтинг.

На этот раз он касается игрового времени нападающих за последние 365 дней.

Учитывались матчи как за клубы, так и за сборные.

Рекордсменом за последние 365 дней оказался Христос Цолис, в активе которого 5588 минут на поле.

Нападающие с наибольшим игровым временем (клубы и сборные) за последние 365 дней (количество мин)

  • 5588 – Христос Цолис (Брюгге, сборная Греции)
  • 5298 – Джон Ариас (Вулверхэмптон, Флуминенсе, сборная Колумбии)
  • 5167 – Рафинья (Барселона, сборная Бразилии)
  • 5139 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)
  • 5128 – Салем Аль-Досари (Аль-Хиляль, сборная Саудовской Аравии)
  • 5127 – Пабло Вегетти (Васко да Гама)
  • 5022 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
  • 5001 – Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта)
  • 4985 – Ламин Ямаль (Барселона, сборная Испании)
  • 4923 – Морган Роджерс (Астон Вилла, сборная Англии)

Данные в рейтинге не учитывают матчи, которые были сыграны в субботу, 13 сентября.

Напомним, ранее были опубликованы подобные рейтинги для вратарей, защитников и полузащитников.

7-й гол Мбаппе в ворота Реал Сосьедад. Кому француз забивал больше?
Нападающий Боруссии Д продлил голевую серию в Бундеслиге до 8 матчей
ФОТО. «Это ненормально!». Экс-футболист разнес Килиана Мбаппе
CIES Христос Цолис Джон Ариас Рафинья Диас Серу Гирасси Килиан Мбаппе Мохамед Салах Ламин Ямаль Морган Роджерс статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
