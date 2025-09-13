Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вальверде сыграл больше всех минут среди хавбеков за последние 365 дней
Другие новости
13 сентября 2025, 16:50 |
46
0

Вальверде сыграл больше всех минут среди хавбеков за последние 365 дней

Какие еще полузащитники вошли в топ-10 рейтинга?

13 сентября 2025, 16:50 |
46
0
Вальверде сыграл больше всех минут среди хавбеков за последние 365 дней
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Швейцарська дослідницька група CIES Football Observatory опублікувала черговий цікавий рейтинг.

На цей раз він стосується ігрового часу півзахисників за останні 365 днів.

Бралися до уваги матчі як за клуби, так і за збірні.

Рекордсменом за останні 365 днів виявився Федеріко Вальверде, в активі якого 5854 хвилини на полі.

Півзахисники з найбільшим ігровим часом (клуби та збірні) за останні 365 днів (кількість хв)

  • 5854 – Федеріко Вальверде (Реал, збірна Уругваю)
  • 5800 – Йозуа Кімміх (Баварія, збірна Німеччини)
  • 5693 – Ганс Ванакен (Брюгге, збірна Бельгії)
  • 5651 – Тіджані Рендерс (Манчестер Сіті, Мілан, збірна Нідерландів)
  • 5558 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, збірна Португалії)
  • 5322 – Джейсон Найт (Брістоль Сіті, збірна Ірландії)
  • 5217 – Дімітрійс Зеленковс (РФШ, збірна Латвії)
  • 5214 – Павел Шульц (Ліон, Вікторія Пльзень, збірна Чехії)
  • 5205 – Педрі (Барселона, збірна Іспанії)
  • 5203 – Алан Франко (Атлетіко Мінейро, збірна Еквадору)
По теме:
Бразильцы сыграли больше всего минут среди голкиперов за последние 365 дней
Отаменди сыграл больше всех минут среди защитников за последние 365 дней
Эриксен уступает только Кейну и Мусиале в интересном рейтинге
CIES статистика Федерико Вальверде Йозуа Киммих Ханс Ванакен Тиджани Рейндерс Бруну Фернандеш Павел Шульц Педри
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13 сентября 2025, 07:45 3
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа

Место в клубе не нашлось для Кремчанина и Герича

Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Футбол | 12 сентября 2025, 20:23 11
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги

В матче 1/2 финала сине-желтые 13 сентября сыграют с командой Италии

ВИДЕО. Что за ассист от соперника! Мбаппе вывел Реал вперед с Сосьедадом
Футбол | 13.09.2025, 17:46
ВИДЕО. Что за ассист от соперника! Мбаппе вывел Реал вперед с Сосьедадом
ВИДЕО. Что за ассист от соперника! Мбаппе вывел Реал вперед с Сосьедадом
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13.09.2025, 13:11
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13.09.2025, 03:45
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 7
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем