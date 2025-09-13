Вальверде сыграл больше всех минут среди хавбеков за последние 365 дней

Швейцарська дослідницька група CIES Football Observatory опублікувала черговий цікавий рейтинг.

На цей раз він стосується ігрового часу півзахисників за останні 365 днів.

Бралися до уваги матчі як за клуби, так і за збірні.

Рекордсменом за останні 365 днів виявився Федеріко Вальверде, в активі якого 5854 хвилини на полі.

Півзахисники з найбільшим ігровим часом (клуби та збірні) за останні 365 днів (кількість хв)