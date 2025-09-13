Вальверде сыграл больше всех минут среди хавбеков за последние 365 дней
Швейцарська дослідницька група CIES Football Observatory опублікувала черговий цікавий рейтинг.
На цей раз він стосується ігрового часу півзахисників за останні 365 днів.
Бралися до уваги матчі як за клуби, так і за збірні.
Рекордсменом за останні 365 днів виявився Федеріко Вальверде, в активі якого 5854 хвилини на полі.
Півзахисники з найбільшим ігровим часом (клуби та збірні) за останні 365 днів (кількість хв)
- 5854 – Федеріко Вальверде (Реал, збірна Уругваю)
- 5800 – Йозуа Кімміх (Баварія, збірна Німеччини)
- 5693 – Ганс Ванакен (Брюгге, збірна Бельгії)
- 5651 – Тіджані Рендерс (Манчестер Сіті, Мілан, збірна Нідерландів)
- 5558 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, збірна Португалії)
- 5322 – Джейсон Найт (Брістоль Сіті, збірна Ірландії)
- 5217 – Дімітрійс Зеленковс (РФШ, збірна Латвії)
- 5214 – Павел Шульц (Ліон, Вікторія Пльзень, збірна Чехії)
- 5205 – Педрі (Барселона, збірна Іспанії)
- 5203 – Алан Франко (Атлетіко Мінейро, збірна Еквадору)
Most fielded midfielders, last 3⃣6⃣5⃣ days' official game minutes 💪— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 13, 2025
🥇 #FedeValverde 🇺🇾 5,854'
🥈 #JoshuaKimmich 🇩🇪 5,800'
🥉 #HansVanaken 🇧🇪 5,593'
First non-European based #AlanFranco 🇪🇨
More exclusive ⚽️ stats 👉 https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/VEo7Dx1JCJ
