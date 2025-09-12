Отаменди сыграл больше всех минут среди защитников за последние 365 дней
Сразу два игрока «ПСЖ» попали в десятку рейтинга
Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала интересный рейтинг защитников за последние 365 дней.
Были опубликованы количества минут игрового времени защитников. Учитывались матчи как за клубы, так и за сборные.
Рекордсменом за последние 365 дней оказался аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди, в активе которого 6103 минуты на поле.
Также стоит отметить, что в топ-10 попали сразу два игрока «ПСЖ»: Вильян Пачо и Ашраф Хакими.
Защитники с наибольшим игровым временем (клубы и сборные) за последние 365 дней (количество мин)
- 6103 – Николас Отаменди (Бенфика, сборная Аргентины)
- 6042 – Хуниор Алонсо (Атлетико Минейро, сборная Парагвая)
- 5864 – Уильям Тесильо (Атлетико Насьональ)
- 5580 – Брендон Мехеле (Брюгге, сборная Бельгии)
- 5464 – Джонатан Та (Бавария, Байер, сборная Германии)
- 5368 – Вильян Пачо (ПСЖ, сборная Эквадора)
- 5312 – Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко)
- 5296 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, сборная Нидерландов)
- 5282 – Фидель Эскобар (Депортиво Саприсса, сборная Панамы)
- 5225 – Лиам Гордон (Порт Вейл, Волсолл, сборная Гайаны)
