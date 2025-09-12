Отаменди сыграл больше всех минут среди защитников за последние 365 дней

Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала интересный рейтинг защитников за последние 365 дней.

Были опубликованы количества минут игрового времени защитников. Учитывались матчи как за клубы, так и за сборные.

Рекордсменом за последние 365 дней оказался аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди, в активе которого 6103 минуты на поле.

Также стоит отметить, что в топ-10 попали сразу два игрока «ПСЖ»: Вильян Пачо и Ашраф Хакими.

Защитники с наибольшим игровым временем (клубы и сборные) за последние 365 дней (количество мин)