Отаменди сыграл больше всех минут среди защитников за последние 365 дней

Сразу два игрока «ПСЖ» попали в десятку рейтинга

12 сентября 2025, 18:14 |
68
0
Отаменди сыграл больше всех минут среди защитников за последние 365 дней
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди

Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала интересный рейтинг защитников за последние 365 дней.

Были опубликованы количества минут игрового времени защитников. Учитывались матчи как за клубы, так и за сборные.

Рекордсменом за последние 365 дней оказался аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди, в активе которого 6103 минуты на поле.

Также стоит отметить, что в топ-10 попали сразу два игрока «ПСЖ»: Вильян Пачо и Ашраф Хакими.

Защитники с наибольшим игровым временем (клубы и сборные) за последние 365 дней (количество мин)

  • 6103 – Николас Отаменди (Бенфика, сборная Аргентины)
  • 6042 – Хуниор Алонсо (Атлетико Минейро, сборная Парагвая)
  • 5864 – Уильям Тесильо (Атлетико Насьональ)
  • 5580 – Брендон Мехеле (Брюгге, сборная Бельгии)
  • 5464 – Джонатан Та (Бавария, Байер, сборная Германии)
  • 5368 – Вильян Пачо (ПСЖ, сборная Эквадора)
  • 5312 – Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко)
  • 5296 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, сборная Нидерландов)
  • 5282 – Фидель Эскобар (Депортиво Саприсса, сборная Панамы)
  • 5225 – Лиам Гордон (Порт Вейл, Волсолл, сборная Гайаны)
Дмитрий Банар
