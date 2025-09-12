Бразильцы сыграли больше всего минут среди голкиперов за последние 365 дней
Рекордсменом является Эверсон Маркес из «Атлетико Минейро»
Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала очередной интересный рейтинг.
На этот раз он касается игрового времени голкиперов за последние 365 дней.
Учитывались матчи как за клубы, так и за сборные.
Рекордсменом за последние 365 дней оказался Эверсон Маркес из «Атлетико Минейро», в активе которого 6023 минуты на поле.
Более половины топ-10 рейтинга являются представителями чемпионата Бразилии, что неудивительно, учитывая количество матчей, которые играют в этой стране.
Вратари с наибольшим игровым временем (клубы и сборные) за последние 365 дней (количество мин)
- 6023 – Эверсон Маркес (Атлетико Минейро)
- 5940 – Фабио Лопес (Флуминенсе)
- 5716 – Луис Малагон (Америка, сборная Мексики)
- 5596 – Майк Меньян (Милан, сборная Франции)
- 5580 – Агустин Росси (Фламенго)
- 5580 – Вевертон Перейра (Палмейрас)
- 5580 – Уго Соуза (Коринтианс)
- 5576 – Лео Жардим (Васко да Гама)
- 5491 – Стефан Терновану (ФКСБ, сборная Румынии)
- 5400 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд, сборная Швейцарии)
Most fielded goalkeepers, last 3⃣6⃣5⃣ days' official game minutes 💪— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 12, 2025
🥇 #Everson 🇧🇷 6,023
🥈 #Fabio 🇧🇷 5,940
🥉 #LuisMalagon 🇲🇽 5,716
First European-based #MikeMaignan 🇫🇷 5,596'
More exclusive ⚽️ stats 👉 https://t.co/P0Ohpx4Mt7 pic.twitter.com/5VE1qZGvBw
