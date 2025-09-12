Бразильцы сыграли больше всего минут среди голкиперов за последние 365 дней

Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала очередной интересный рейтинг.

На этот раз он касается игрового времени голкиперов за последние 365 дней.

Учитывались матчи как за клубы, так и за сборные.

Рекордсменом за последние 365 дней оказался Эверсон Маркес из «Атлетико Минейро», в активе которого 6023 минуты на поле.

Более половины топ-10 рейтинга являются представителями чемпионата Бразилии, что неудивительно, учитывая количество матчей, которые играют в этой стране.

Вратари с наибольшим игровым временем (клубы и сборные) за последние 365 дней (количество мин)