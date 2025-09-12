Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 сентября 2025, 21:27
Бразильцы сыграли больше всего минут среди голкиперов за последние 365 дней

Рекордсменом является Эверсон Маркес из «Атлетико Минейро»

Бразильцы сыграли больше всего минут среди голкиперов за последние 365 дней
Getty Images/Global Images Ukraine. Эверсон Маркес

Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала очередной интересный рейтинг.

На этот раз он касается игрового времени голкиперов за последние 365 дней.

Учитывались матчи как за клубы, так и за сборные.

Рекордсменом за последние 365 дней оказался Эверсон Маркес из «Атлетико Минейро», в активе которого 6023 минуты на поле.

Более половины топ-10 рейтинга являются представителями чемпионата Бразилии, что неудивительно, учитывая количество матчей, которые играют в этой стране.

Вратари с наибольшим игровым временем (клубы и сборные) за последние 365 дней (количество мин)

  • 6023 – Эверсон Маркес (Атлетико Минейро)
  • 5940 – Фабио Лопес (Флуминенсе)
  • 5716 – Луис Малагон (Америка, сборная Мексики)
  • 5596 – Майк Меньян (Милан, сборная Франции)
  • 5580 – Агустин Росси (Фламенго)
  • 5580 – Вевертон Перейра (Палмейрас)
  • 5580 – Уго Соуза (Коринтианс)
  • 5576 – Лео Жардим (Васко да Гама)
  • 5491 – Стефан Терновану (ФКСБ, сборная Румынии)
  • 5400 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд, сборная Швейцарии)
CIES статистика Майк Меньян Грегор Кобель Леонарду Жардим
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
