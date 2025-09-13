Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона осталась без Ямаля. Пропустит матч Ла Лиги, ЛЧ – под вопросом
Испания
13 сентября 2025, 14:50 |
116
0

Барселона осталась без Ямаля. Пропустит матч Ла Лиги, ЛЧ – под вопросом

Ламин вернулся после сборной с травмой

13 сентября 2025, 14:50 |
116
0
Барселона осталась без Ямаля. Пропустит матч Ла Лиги, ЛЧ – под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик рассказал о проблемах вингера Ламина Ямаля, который пропустит завтрашний матч Ла Лиги против Валенсии и теперь под вопросом на игру Лиги чемпионов с Ньюкаслом.

Тренер отметил, что у Ямаля нет серьезных проблем, но из-за небольшого дискомфорта с ногой игрок не тренируется. Эти проблемы были у Ламина во время отъезда в сборную Испании.

Ямаль в нынешнем сезоне забил три гола и сделал 2 результативные передачи в трех матчах.

Барселона после трех туров набрала 7 очков.

По теме:
Атлетико – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Стали известны фавориты Лиги чемпионов и Лиги Европы по данным ставок
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ламин Ямаль травма Барселона Ла Лига Лига чемпионов Ханс-Дитер Флик
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13 сентября 2025, 13:11 14
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 15:30 по Киеву

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13 сентября 2025, 07:10 10
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию

Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Они стараются играть в футбол»
Футбол | 13.09.2025, 13:21
Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Они стараются играть в футбол»
Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Они стараются играть в футбол»
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13.09.2025, 03:45
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
11.09.2025, 11:45 3
Футбол
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 10
Футбол
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 9
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
12.09.2025, 05:33
Бокс
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем