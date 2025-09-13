Испания13 сентября 2025, 14:50 |
116
0
Барселона осталась без Ямаля. Пропустит матч Ла Лиги, ЛЧ – под вопросом
Ламин вернулся после сборной с травмой
13 сентября 2025, 14:50 |
116
0
Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик рассказал о проблемах вингера Ламина Ямаля, который пропустит завтрашний матч Ла Лиги против Валенсии и теперь под вопросом на игру Лиги чемпионов с Ньюкаслом.
Тренер отметил, что у Ямаля нет серьезных проблем, но из-за небольшого дискомфорта с ногой игрок не тренируется. Эти проблемы были у Ламина во время отъезда в сборную Испании.
Ямаль в нынешнем сезоне забил три гола и сделал 2 результативные передачи в трех матчах.
Барселона после трех туров набрала 7 очков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 сентября 2025, 13:11 14
Поединок состоится 13 сентября и начнется в 15:30 по Киеву
Футбол | 13 сентября 2025, 07:10 10
В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию
Футбол | 13.09.2025, 13:21
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Бокс | 13.09.2025, 03:45
Комментарии 0
Популярные новости
11.09.2025, 11:45 3
11.09.2025, 13:13 4
13.09.2025, 00:21
13.09.2025, 00:14 10
12.09.2025, 07:11 4
12.09.2025, 03:30 9
12.09.2025, 05:33
11.09.2025, 18:17 41