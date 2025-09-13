Барселона осталась без Ямаля. Пропустит матч Ла Лиги, ЛЧ – под вопросом

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик рассказал о проблемах вингера Ламина Ямаля, который пропустит завтрашний матч Ла Лиги против Валенсии и теперь под вопросом на игру Лиги чемпионов с Ньюкаслом.

Тренер отметил, что у Ямаля нет серьезных проблем, но из-за небольшого дискомфорта с ногой игрок не тренируется. Эти проблемы были у Ламина во время отъезда в сборную Испании.

Ямаль в нынешнем сезоне забил три гола и сделал 2 результативные передачи в трех матчах.

Барселона после трех туров набрала 7 очков.