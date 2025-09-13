Подолье – Пробой – 1:1. Ничья в Хмельницком. Видео голов и обзор матча
«Подолье» набрало второе очко в чемпионате
В поединке шестого тура первой лиги «Подолье» на своем поле сыграло с НК «Пробой». Матч завершился вничью 1:1.
Счет в матче открыли гости. На 33-й минуте поединка отличился Иван Билый.
«Подолье» отыгралось в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Евгений Профатило.
Вырвать победу ни одной из команд не удалось. «Подолье» и «Пробой» добавили в свой актив по одному баллу.
Первая лига. 6-й тур, 12 сентября. Хмельницкий, стадион «Подолье»
«Подолье» – «Пробой» – 1:1
Голы: Профатило, 49 – Билый, 33
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидаем голы в киевском дерби
Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 по Киеву