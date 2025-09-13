Подолье – Пробой – 1:1. Ничья в Хмельницком. Видео голов и обзор матча

В поединке шестого тура первой лиги «Подолье» на своем поле сыграло с НК «Пробой». Матч завершился вничью 1:1.

Счет в матче открыли гости. На 33-й минуте поединка отличился Иван Билый.

«Подолье» отыгралось в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Евгений Профатило.

Вырвать победу ни одной из команд не удалось. «Подолье» и «Пробой» добавили в свой актив по одному баллу.

Первая лига. 6-й тур, 12 сентября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» – «Пробой» – 1:1

Голы: Профатило, 49 – Билый, 33

