Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Подолье – Пробой – 1:1. Ничья в Хмельницком. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Подолье
12.09.2025 13:00 – FT 1 : 1
Пробой
Украина. Первая лига
13 сентября 2025, 14:11
66
0

Подолье – Пробой – 1:1. Ничья в Хмельницком. Видео голов и обзор матча

«Подолье» набрало второе очко в чемпионате

13 сентября 2025, 14:11 |
66
0
Подолье – Пробой – 1:1. Ничья в Хмельницком. Видео голов и обзор матча
ФК Подолье

В поединке шестого тура первой лиги «Подолье» на своем поле сыграло с НК «Пробой». Матч завершился вничью 1:1.

Счет в матче открыли гости. На 33-й минуте поединка отличился Иван Билый.

«Подолье» отыгралось в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Евгений Профатило.

Вырвать победу ни одной из команд не удалось. «Подолье» и «Пробой» добавили в свой актив по одному баллу.

Первая лига. 6-й тур, 12 сентября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» – «Пробой» – 1:1

Голы: Профатило, 49 – Билый, 33

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Профатило (Подолье).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Билый (Пробой).
