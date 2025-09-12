Первая лига. Подолье и Пробой разделили очки
«Подолье» смогло покинуть последнее место турнирной таблицы
В пятницу, 12 сентября, в Первой лиге прошли матчи шестого тура. «Подолье» на своем поле сыграло с НК «Пробой».
Счет в матче открыли гости. На 33-й минуте поединка отличился Иван Билый.
«Подолье» отыгралось в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Евгений Профатило.
Вырвать победу ни одной из команд не удалось. Подопечные Сергея Ковальца набрали второе очко в чемпионате и поднялись в турнирной таблице на 15-е место.
Первая лига. 6-й тур, 12 сентября. Хмельницкий, стадион «Подолье»
«Подолье» – «Пробой» – 1:1
Голы: Профатило, 49 – Билый, 33
