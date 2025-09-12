Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Подолье
12.09.2025 13:00 – FT 1 : 1
Пробой
Украина. Первая лига
12 сентября 2025, 15:18 |
Первая лига. Подолье и Пробой разделили очки

«Подолье» смогло покинуть последнее место турнирной таблицы

НК Пробой

В пятницу, 12 сентября, в Первой лиге прошли матчи шестого тура. «Подолье» на своем поле сыграло с НК «Пробой».

Счет в матче открыли гости. На 33-й минуте поединка отличился Иван Билый.

«Подолье» отыгралось в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Евгений Профатило.

Вырвать победу ни одной из команд не удалось. Подопечные Сергея Ковальца набрали второе очко в чемпионате и поднялись в турнирной таблице на 15-е место.

Первая лига. 6-й тур, 12 сентября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» – «Пробой» – 1:1

Голы: Профатило, 49 – Билый, 33

49’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Bilyi (Пробой).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Пробой Городенка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
