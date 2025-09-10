Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Подолье
12.09.2025 13:00 - : -
Пробой
Украина. Первая лига
Подолье – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 12 сентября в 13:00 по Киеву

Подолье – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Подолье

В пятницу, 12 сентября состоится поединок 6-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Подолье

Хмельницкий коллектив, в прошлом сезоне занявший 15-е место, ужасно начал свой путь в Первые лиге 2025/26. Команда проиграла «ЮКСА», «Черноморцу», «Ингульцу» и «Агробизнесу», а также сыграла вничью с таким же аутсайдером «Металлургом». С 1 зачетным пунктом на счету «Подолье» пока занимает последнюю строчку в чемпионате.

Однако в Кубке Украины коллективу удалось начать выступления по положительному результату. В 1/32 финала соревнований хмельничане противостояли «Скале 1911» и основное время поединка завершилось вничью 0:0. Однако в серии послематчевых пенальти именно «Подолье» оказалось более точным.

Пробой Городенка

Дебютант чемпионата начал сезон получше. В 1-м туре коллектив минимально одолел другого новичка «ФК Чернигов», однако уже в следующих турах уступил «Левому Берегу», «Буковине» и «Ниве» и сыграл вничью с «Металлистом». С 4 баллами на счету «Пробой» занимает 11-ю строчку лиги.

В кубке команде не удалось начать выступления против коллектива из Премьер-лиги – в матче 1/32 финала «Пробий» противостоял черкасскому «ЛНЗ». Игра завершилась минимальной победой черкасчан.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «Подолье» пропустило 11 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд. На 2-м месте «Пробой», который имеет 10 пропущенных мячей.
  • В то же время «Пробой» смог отличиться 7 голами в Первой лиге 2025/26 – 3-й лучший результат.
  • В последних 10 домашних играх «Подолье» одержало только 1 победу. Произошло это в игре против «Колоса-2» в рамках стыковых игр Первой лиги.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

