Сергей КОВАЛЕЦ: «Много работаем над ударами, каждую тренировку»

В поединке шестого тура первой лиги «Подолье» на своем поле сыграло вничью 1:1 с НК «Пробой». Впечатлениями о матче поделился наставник «Подолья» Сергей Ковалец.

«Даются тяжело нам баллы. К сожалению. Пока команда формируется. Понятно, что хочется лучшего и болельщикам, и нам. Но команда все делает для того, чтобы результат был хороший. По крайней мере, старается. Понятно, что есть ошибки, и во втором тайме могли слегка увереннее сыграть в моментах, где нужно было забить мяч. Могла быть победа точно так же, как и Волочиске. Но результат такой, и понятно, что можно сказать же – проявили характер, отыгрались. С другой стороны – могли забить второй мяч.

Почему почти всю игру играли без замен? Тяжелое поле и понятно, что игрокам очень тяжело выйти в такую ​​игру. Игра давалась, второй тайм здорово начали играть и создавать моменты. Замены должны усиливать игру.

Небольшое количество ударов со средних дистанций? Много работаем над ударами, каждую тренировку. Но удар – это умение, это мастерство. Например, сборная Украины с Азербайджаном сейчас играли, там играют мастера высокого уровня, но ударов было мало, да. Это элемент технический, это как прием мяча или передача, точно так и удар. Над ним работаем. Да и понятно, что будем еще работать», – сказал Сергей Ковалец.