Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Много работаем над ударами, каждую тренировку»
Первая лига
Подолье
12.09.2025 13:00 – FT 1 : 1
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 сентября 2025, 15:44 |
166
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Много работаем над ударами, каждую тренировку»

Главный тренер хмельницкого «Подолья» прокомментировал результат матча с «Пробоем»

13 сентября 2025, 15:44 |
166
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Много работаем над ударами, каждую тренировку»
ФК Подолье. Сергей Ковалец

В поединке шестого тура первой лиги «Подолье» на своем поле сыграло вничью 1:1 с НК «Пробой». Впечатлениями о матче поделился наставник «Подолья» Сергей Ковалец.

«Даются тяжело нам баллы. К сожалению. Пока команда формируется. Понятно, что хочется лучшего и болельщикам, и нам. Но команда все делает для того, чтобы результат был хороший. По крайней мере, старается. Понятно, что есть ошибки, и во втором тайме могли слегка увереннее сыграть в моментах, где нужно было забить мяч. Могла быть победа точно так же, как и Волочиске. Но результат такой, и понятно, что можно сказать же – проявили характер, отыгрались. С другой стороны – могли забить второй мяч.

Почему почти всю игру играли без замен? Тяжелое поле и понятно, что игрокам очень тяжело выйти в такую ​​игру. Игра давалась, второй тайм здорово начали играть и создавать моменты. Замены должны усиливать игру.

Небольшое количество ударов со средних дистанций? Много работаем над ударами, каждую тренировку. Но удар – это умение, это мастерство. Например, сборная Украины с Азербайджаном сейчас играли, там играют мастера высокого уровня, но ударов было мало, да. Это элемент технический, это как прием мяча или передача, точно так и удар. Над ним работаем. Да и понятно, что будем еще работать», – сказал Сергей Ковалец.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Профатило (Подолье).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Билый (Пробой).
По теме:
ВИДЕО. Девятка от Караваева. Динамо открыло счет в киевском дерби
ВИДЕО. Субименди оформил дубль и увеличил преимущество Арсенала
ВИДЕО. Ультрас Динамо забросали неизвестными предметами скамейку запасных
Сергей Ковалец чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Владимир Ковалюк Подолье Хмельницкий видео голов и обзор Пробой Городенка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Футбол | 13 сентября 2025, 00:01 0
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал

«Королевский клуб» готов давать украинцу игровую практику

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13 сентября 2025, 07:10 20
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию

Четыре игрока могут дебютировать за Динамо. В том числе Бленуце
Футбол | 13.09.2025, 14:59
Четыре игрока могут дебютировать за Динамо. В том числе Бленуце
Четыре игрока могут дебютировать за Динамо. В том числе Бленуце
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 12.09.2025, 22:24
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Ждали пять туров. Эпицентр минимально одолел Рух
Футбол | 13.09.2025, 15:03
Ждали пять туров. Эпицентр минимально одолел Рух
Ждали пять туров. Эпицентр минимально одолел Рух
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем