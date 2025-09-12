Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подолье – Пробой, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Подолье
12.09.2025 13:00 – 69 1 : 1
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 сентября 2025, 13:00 |
527
0

Подолье – Пробой, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 сентября видеотрансляцию матчей 6-го тура

12 сентября 2025, 13:00 |
527
0
Подолье – Пробой, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

12 сентября проходят матчи 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 6-й тур,12 сентября 2025

  • 13:00. Подолье Хмельницкий – Пробой Городенка
  • 15:00. Буковина Черновцы – Чернигов

Турнирная таблица

13:00. Подолье Хмельницкий – Пробой Городенка

15:00. Буковина Черновцы – Чернигов

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Bilyi (Пробой).
По теме:
Феникс-Мариуполь – Левый Берег – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФОТО. Тренировка Шахтера. Готовятся к Металлисту 1925: вернулись сборники
Оболонь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий смотреть онлайн Пробой Городенка Буковина Черновцы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 12 сентября 2025, 13:58 0
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 12 сентября в 21:30 по Киеву

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12 сентября 2025, 07:11 0
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

Букмекеры дали прогноз на ЧМ-2025 по волейболу
Волейбол | 11.09.2025, 21:35
Букмекеры дали прогноз на ЧМ-2025 по волейболу
Букмекеры дали прогноз на ЧМ-2025 по волейболу
Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Теннис | 12.09.2025, 12:43
Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12.09.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 12
Футбол
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем