Украина. Первая лига12 сентября 2025, 13:00 |
527
0
Подолье – Пробой, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 сентября видеотрансляцию матчей 6-го тура
12 сентября 2025, 13:00 |
527
0
12 сентября проходят матчи 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 6-й тур,12 сентября 2025
- 13:00. Подолье Хмельницкий – Пробой Городенка
- 15:00. Буковина Черновцы – Чернигов
Турнирная таблица
13:00. Подолье Хмельницкий – Пробой Городенка
15:00. Буковина Черновцы – Чернигов
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Bilyi (Пробой).
