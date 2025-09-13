13 сентября на Артемио Франки пройдет матч 3-го тура Серии А Италии, в котором Фиорентина встретится с Наполи. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда год назад сменила тренера, переманив из Монцы Палладино. Тот оставил довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, получилось подняться наконец-то на шестое место - набрав те же 65 очков, что и Лацио, по дополнительным показателям опередили его. С другой, из-за успеха Болонья в кубке даже такой результат отправил только в привычную Лигу конференций. Кстати, там после пары выходов в финал толком ничего при Раффаэле не показали.

Летом во Флоренцию перебрался Пиоли. Он справился с квалификацией Лиги конференций, хотя не обошлось без нервотрепки. Разгромив 3:0 Полесье в номинально выездной встрече, потом дома пропустили быстро дважды. Но, собравшись, вырвали и там победу. Но параллельно в Серии А ограничились только ничьей и с Кальяри, и с Торино.

Наполи

Клуб проводил последние сезоны будто на американских горках. Спаллетти неожиданно выиграл скудетто в 2023-м году. Но потом, когда он ушел, было провалено следующий сезон. В итоге от розыгрыша 2024/2025, особенно на фоне ухода лидеров во главе с Осимхеном, ничего особенного не ждали. Но Конте, приехавший тогда в Неаполь, снова подтвердил свой класс - ухитрился выиграть чемпионскую гонку, подловив осечку действующего обладателя титула, Интер.

Антонио снова удивил, объявив о намерении уйти - но в итоге договорился с Де Лаурентисом. При этом он столкнулся с новым вызовом: травмировался Лукаку. Подмену ему нашли только в дэдлайн, арендовав Хейлунда и Элмаза. Но даже без них получилось стартовать с пары сухих ничьих, сначала Сассуоло (2:0 на выезде), потом с Кальяри (1:0 дома).

Статистика личных встреч

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех обладателя титула. Рекомендуем ставить на то, что гости выиграют, но с форой 0 (коэффициент - 1,61).