Фиалки буксуют в Серии A. Наполи одолел Фиорентину в игре с четырьмя голами

13 сентября состоялся матч третьего тура Серии A 2025/26 между командами Фиорентина и Наполи.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за неаполитанцев отличились Кевин Де Брюйне (пенальти), Расмус Хойлунд и Сэм Бекема. У хозяев единственный мяч оформил Лука Раньери.

Фиалки за три тура нового сезона чемпионата Италии еще ни разу не побеждали. Ранее подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с Кальяри и Торино.

А вот Наполи одержал уже третью победу и уверенно лидирует в таблице Серии А с девятью очками из девяти возможных.

Серия А 2025/26. 3-й тур, 13 сентября

Фиорентина – Наполи – 1:3

Голы: Раньери, 79 – Де Брюйне, 6 (пен.), Хойлунд, 14, Бекема, 51