  4. Фиалки буксуют в Серии A. Наполи одолел Фиорентину в игре с четырьмя голами
Чемпионат Италии
Фиорентина
13.09.2025 21:45 – FT 1 : 3
Наполи
Италия
13 сентября 2025, 23:48 |
Фиалки буксуют в Серии A. Наполи одолел Фиорентину в игре с четырьмя голами

Неаполитанцы переиграли соперников со счетом 3:1 в матче третьего тура чемпионата Италии

Фиалки буксуют в Серии A. Наполи одолел Фиорентину в игре с четырьмя голами
13 сентября состоялся матч третьего тура Серии A 2025/26 между командами Фиорентина и Наполи.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Голами за неаполитанцев отличились Кевин Де Брюйне (пенальти), Расмус Хойлунд и Сэм Бекема. У хозяев единственный мяч оформил Лука Раньери.

Фиалки за три тура нового сезона чемпионата Италии еще ни разу не побеждали. Ранее подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с Кальяри и Торино.

А вот Наполи одержал уже третью победу и уверенно лидирует в таблице Серии А с девятью очками из девяти возможных.

Серия А 2025/26. 3-й тур, 13 сентября

Фиорентина – Наполи – 1:3

Голы: Раньери, 79 – Де Брюйне, 6 (пен.), Хойлунд, 14, Бекема, 51

«Он испугался». В Италии рассказали детали разговора Гасперини и Довбика
Наполи – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Де Брюйне и Хойлунд оформили гандикап Наполи в матче с Фиорентиной
Кевин Де Брюйне Расмус Хойлунд Лука Раньери пенальти Наполи Фиорентина Фиорентина - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
