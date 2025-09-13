Фиалки буксуют в Серии A. Наполи одолел Фиорентину в игре с четырьмя голами
Неаполитанцы переиграли соперников со счетом 3:1 в матче третьего тура чемпионата Италии
13 сентября состоялся матч третьего тура Серии A 2025/26 между командами Фиорентина и Наполи.
Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за неаполитанцев отличились Кевин Де Брюйне (пенальти), Расмус Хойлунд и Сэм Бекема. У хозяев единственный мяч оформил Лука Раньери.
Фиалки за три тура нового сезона чемпионата Италии еще ни разу не побеждали. Ранее подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с Кальяри и Торино.
А вот Наполи одержал уже третью победу и уверенно лидирует в таблице Серии А с девятью очками из девяти возможных.
Серия А 2025/26. 3-й тур, 13 сентября
Фиорентина – Наполи – 1:3
Голы: Раньери, 79 – Де Брюйне, 6 (пен.), Хойлунд, 14, Бекема, 51
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Металлиста 1925 провел пресс-конференцию после матча с Шахтером (1:1)
«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд