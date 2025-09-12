В субботу, 13 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Наполи».

Встречу примет стадион «Артемио Франки» в городе Флоренция. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первых двух турах «Фиорентина» набрала 2 балла. на счету клуба из Неаполя 6 очков.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Фиорентина» – «Наполи». Смотреть онлайн. LIVE трансляция