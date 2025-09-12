Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Фиорентина
13.09.2025 21:45 - : -
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 сентября 2025, 22:27 |
20
0

Фиорентина – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура Серии А

12 сентября 2025, 22:27 |
20
0
Фиорентина – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В субботу, 13 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Наполи».

Встречу примет стадион «Артемио Франки» в городе Флоренция. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первых двух турах «Фиорентина» набрала 2 балла. на счету клуба из Неаполя 6 очков.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Фиорентина» – «Наполи». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фиорентина – Наполи
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Журналист BBC: «Довбик является одним из лучших нападающих Европы»
Чемпион мира и экс-игрок Металлиста: «За что меня дисквалифицировали?»
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд Серии А продал футболиста в московский цска
Наполи Фиорентина Фиорентина - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 12 сентября 2025, 21:21 0
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 12 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12 сентября 2025, 04:01 6
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера

Отношения между Хацкевичем и Шевчуком – не самые лучшие

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Футбол | 12.09.2025, 16:30
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем