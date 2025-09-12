13.09.2025 21:45 - : -
Италия12 сентября 2025, 22:27 |
20
0
Фиорентина – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура Серии А
12 сентября 2025, 22:27 |
20
0
В субботу, 13 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Наполи».
Встречу примет стадион «Артемио Франки» в городе Флоренция. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первых двух турах «Фиорентина» набрала 2 балла. на счету клуба из Неаполя 6 очков.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
«Фиорентина» – «Наполи». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фиорентина – НаполиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 сентября 2025, 21:21 0
Поединок состоится 12 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Футбол | 12 сентября 2025, 04:01 6
Отношения между Хацкевичем и Шевчуком – не самые лучшие
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Футбол | 12.09.2025, 16:30
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Комментарии 0
Популярные новости
11.09.2025, 07:07 8
12.09.2025, 05:15
10.09.2025, 17:15 4
11.09.2025, 11:26 22
10.09.2025, 22:30
12.09.2025, 01:54
12.09.2025, 08:25 5