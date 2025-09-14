13 сентября состоялся матч третьего тура Серии A 2025/26 между командами Фиорентина и Наполи.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 3-й тур, 13 сентября

Фиорентина – Наполи – 1:3

Голы: Раньери, 79 – Де Брюйне, 6 (пен.), Хойлунд, 14, Бекема, 51

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Де Брюйне, 6 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Хойлунд, 14 мин.

ГОЛ! 0:3 Бекема, 51 мин.

ГОЛ! 1:3 Раньери, 79 мин.