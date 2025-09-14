Наполи – Фиорентина – 1:3. Как забили де Брюйне и Хойлунд. Видео голов
Смотрите видеообзор матча третьего тура Серии А 2025/26
13 сентября состоялся матч третьего тура Серии A 2025/26 между командами Фиорентина и Наполи.
Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Серия А 2025/26. 3-й тур, 13 сентября
Фиорентина – Наполи – 1:3
Голы: Раньери, 79 – Де Брюйне, 6 (пен.), Хойлунд, 14, Бекема, 51
ГОЛ! 0:1 Де Брюйне, 6 мин. (пен.)
ГОЛ! 0:2 Хойлунд, 14 мин.
ГОЛ! 0:3 Бекема, 51 мин.
ГОЛ! 1:3 Раньери, 79 мин.
