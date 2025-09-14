Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Фиорентина – 1:3. Как забили де Брюйне и Хойлунд. Видео голов
Италия
14 сентября 2025, 00:28 |
186
0

Наполи – Фиорентина – 1:3. Как забили де Брюйне и Хойлунд. Видео голов

Смотрите видеообзор матча третьего тура Серии А 2025/26

14 сентября 2025, 00:28 |
186
0
Наполи – Фиорентина – 1:3. Как забили де Брюйне и Хойлунд. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября состоялся матч третьего тура Серии A 2025/26 между командами Фиорентина и Наполи.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 3-й тур, 13 сентября

Фиорентина – Наполи – 1:3

Голы: Раньери, 79 – Де Брюйне, 6 (пен.), Хойлунд, 14, Бекема, 51

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Де Брюйне, 6 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Хойлунд, 14 мин.

ГОЛ! 0:3 Бекема, 51 мин.

ГОЛ! 1:3 Раньери, 79 мин.

По теме:
Фиалки буксуют в Серии A. Наполи одолел Фиорентину в игре с четырьмя голами
«Он испугался». В Италии рассказали детали разговора Гасперини и Довбика
ВИДЕО. Де Брюйне и Хойлунд оформили гандикап Наполи в матче с Фиорентиной
Фиорентина Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу пенальти Кевин Де Брюйне видео голов и обзор Расмус Хойлунд Фиорентина - Наполи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: «Смогли бы Шевченко или Риццоли увидеть такое в Италии за ужином?»
Футбол | 13 сентября 2025, 23:03 12
ТУРАН: «Смогли бы Шевченко или Риццоли увидеть такое в Италии за ужином?»
ТУРАН: «Смогли бы Шевченко или Риццоли увидеть такое в Италии за ужином?»

Наставник Шахтера в интервью пресс-службе команды высказался о матче с Металлистом 1925

Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Футбол | 13 сентября 2025, 17:42 121
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо

«Пивоварам» впервые в своей истории удалось отобрать очки в киевском дерби

Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ
Футбол | 13.09.2025, 23:58
Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ
Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13.09.2025, 08:15
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 4
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем