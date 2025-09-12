Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Полный бардак». Спортивный врач обвинил Эвертон из-за травмы Миколенко
Англия
12 сентября 2025, 22:34
«Полный бардак». Спортивный врач обвинил Эвертон из-за травмы Миколенко

Дмитрий Бабелюк считает, что английский клуб ошибся в ситуации с защитником сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк обвинил английский «Эвертон» из-за травмы защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес накануне рассказал, что украинский игрок решил поехать в расположение «сине-желтых», несмотря на травму:

«Столкнуть все на Миколенко – это, конечно, очень сильно. Вместо того чтобы обследовать игрока, дать четкую рекомендацию, понять, что сделали ошибку и слишком рано подпустили к игре – они решили послушать игрока.

Так вот открою страшную тайну: игрок всегда хочет играть! Он всегда скажет, что готов. Тем более Миколенко, тем более, когда речь идет о сборной.

Именно поэтому и существуют врачи, существуют специалисты по спортивной науке и физической подготовке, а также существует образование тренеров, которое дает понимание, что критерием оценки готовности игрока является многое, но точно не его личное желание играть. Полный бардак, который Мойес сознательно или нет, еще и подтверждает в пресс-конференциях», – рассказал Бабелюк.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко Дэвид Мойес Дмитрий Бабелюк травма
Николай Титюк Источник: Telegram
