Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наставник Эвертона рассказал, почему Миколенко поехал в сборную с травмой
Англия
12 сентября 2025, 18:01 |
Наставник Эвертона рассказал, почему Миколенко поехал в сборную с травмой

Украинский защитник планировал помочь «сине-желтой» команде в отборе на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер английского «Эвертона» Дэвид Мойес рассказал о состоянии защитника сборной Украины Виталия Миколенко и прокомментировал его повреждение:

«Виталий находится рядом с командой. Нам нужно посмотреть, выйдет ли он на поле или нет в ближайшем матче. Надеемся, с ним все будет хорошо. Он почувствовал дискомфорт в игре против «Вулверхэмптона» (3:2, 30 сентября).

Он сказал мне, что сможет сыграть за сборную Украины и хочет помочь ей во время международной паузы. Но, как только он присоединился к команде, Виталий понял, что не все хорошо, поэтому был вынужден покинуть расположение «сине-желтых», – сообщил наставник «ирисок».

В субботу, 13 сентября, «Эвертон» сыграет на домашней арене против «Астон Виллы» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги. Миколенко восстановился после повреждения, однако тренерский штаб команды не намерен рисковать здоровьем игрока и может оставить украинца на скамейке запасных.

Подопечные Дэвида Мойеса набрали шесть баллов в трех поединках и занимают пятое место в турнирной таблице. Миколенко в нынешнем сезоне сыграл два матча – один в АПЛ, один в Кубке футбольной лиги.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко Дэвид Мойес сборная Украины по футболу травма
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
