Наставник Эвертона рассказал, почему Миколенко поехал в сборную с травмой
Украинский защитник планировал помочь «сине-желтой» команде в отборе на ЧМ-2026
Главный тренер английского «Эвертона» Дэвид Мойес рассказал о состоянии защитника сборной Украины Виталия Миколенко и прокомментировал его повреждение:
«Виталий находится рядом с командой. Нам нужно посмотреть, выйдет ли он на поле или нет в ближайшем матче. Надеемся, с ним все будет хорошо. Он почувствовал дискомфорт в игре против «Вулверхэмптона» (3:2, 30 сентября).
Он сказал мне, что сможет сыграть за сборную Украины и хочет помочь ей во время международной паузы. Но, как только он присоединился к команде, Виталий понял, что не все хорошо, поэтому был вынужден покинуть расположение «сине-желтых», – сообщил наставник «ирисок».
В субботу, 13 сентября, «Эвертон» сыграет на домашней арене против «Астон Виллы» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги. Миколенко восстановился после повреждения, однако тренерский штаб команды не намерен рисковать здоровьем игрока и может оставить украинца на скамейке запасных.
Подопечные Дэвида Мойеса набрали шесть баллов в трех поединках и занимают пятое место в турнирной таблице. Миколенко в нынешнем сезоне сыграл два матча – один в АПЛ, один в Кубке футбольной лиги.
