Англия
12 сентября 2025, 21:25
Прогнозы на 4-й тур АПЛ 2025/26

С 13 по 14 сентября в чемпионате Англии состоятся поединки четвертого тура

Прогнозы на 4-й тур АПЛ 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 13 по 14 сентября состоятся матчи четвертого тура АПЛ 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!

Расписание и прогнозы на 4-й тур АПЛ 2025/26:

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8 - 4 14.09.25 16:00 Бёрнли - Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 9
2 Челси 3 2 1 0 7 - 1 13.09.25 22:00 Брентфорд - Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6 - 1 13.09.25 14:30 Арсенал - Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 6
4 Тоттенхэм 3 2 0 1 5 - 1 13.09.25 19:30 Вест Хэм - Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5 - 3 13.09.25 17:00 Эвертон - Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5 - 3 13.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4 - 4 13.09.25 17:00 Борнмут - Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4 - 1 13.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 14.09.25 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4 - 5 13.09.25 14:30 Арсенал - Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4
11 Брайтон 3 1 1 1 3 - 4 13.09.25 17:00 Борнмут - Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 4
12 Лидс 3 1 1 1 1 - 5 13.09.25 17:00 Фулхэм - Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5 - 4 14.09.25 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 3
14 Бёрнли 3 1 0 2 4 - 6 14.09.25 16:00 Бёрнли - Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3 - 5 13.09.25 22:00 Брентфорд - Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 3
16 Вест Хэм 3 1 0 2 4 - 8 13.09.25 19:30 Вест Хэм - Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3
17 Ньюкасл 3 0 2 1 2 - 3 13.09.25 17:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2 - 4 13.09.25 17:00 Фулхэм - Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0 - 4 13.09.25 17:00 Эвертон - Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 1
20 Вулверхэмптон 3 0 0 3 2 - 8 13.09.25 17:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0
Полная таблица

