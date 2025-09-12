Англия12 сентября 2025, 21:25 |
Прогнозы на 4-й тур АПЛ 2025/26
С 13 по 14 сентября в чемпионате Англии состоятся поединки четвертого тура
12 сентября 2025, 21:25 |
🏆 С 13 по 14 сентября состоятся матчи четвертого тура АПЛ 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!
Расписание и прогнозы на 4-й тур АПЛ 2025/26:
- 13.09, 14:30 Арсенал – Ноттингем Форест
- 13.09, 17:00 Борнмут – Брайтон
- 13.09, 17:00 Кристал Пэлас – Сандерленд
- 13.09, 17:00 Эвертон – Астон Вилла
- 13.09, 17:00 Фулхэм – Лидс
- 13.09, 17:00 Ньюкасл – Вулверхэмптон
- 13.09, 22:00 Брентфорд – Челси
- 14.09, 16:00 Бернли – Ливерпуль
- 14.09, 18:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|14.09.25 16:00 Бёрнли - Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|9
|2
|Челси
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|13.09.25 22:00 Брентфорд - Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|7
|3
|Арсенал
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|13.09.25 14:30 Арсенал - Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|6
|4
|Тоттенхэм
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|13.09.25 19:30 Вест Хэм - Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|6
|5
|Эвертон
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|13.09.25 17:00 Эвертон - Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|6
|6
|Сандерленд
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|13.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|6
|7
|Борнмут
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|13.09.25 17:00 Борнмут - Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|6
|8
|Кристал Пэлас
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|13.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|5
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|14.09.25 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|13.09.25 14:30 Арсенал - Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|4
|11
|Брайтон
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|13.09.25 17:00 Борнмут - Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|4
|12
|Лидс
|3
|1
|1
|1
|1 - 5
|13.09.25 17:00 Фулхэм - Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|4
|13
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|14.09.25 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|3
|14
|Бёрнли
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|14.09.25 16:00 Бёрнли - Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|3
|15
|Брентфорд
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|13.09.25 22:00 Брентфорд - Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|3
|16
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|13.09.25 19:30 Вест Хэм - Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|3
|17
|Ньюкасл
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|13.09.25 17:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|2
|18
|Фулхэм
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|13.09.25 17:00 Фулхэм - Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|2
|19
|Астон Вилла
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|13.09.25 17:00 Эвертон - Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|1
|20
|Вулверхэмптон
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|13.09.25 17:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|0
