Чемпионат Англии
Борнмут
13.09.2025 17:00 - : -
Брайтон
Англия
12 сентября 2025, 19:38 | Обновлено 12 сентября 2025, 19:44
36
0

Борнмут – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 13 сентября в 17:00 по Киеву

12 сентября 2025, 19:38 | Обновлено 12 сентября 2025, 19:44
36
0
Борнмут – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брайтон

В субботу, 13 сентября состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Борнмут

Несмотря на масштабную перестройку обороны, летом коллектив показывает довольно достойную игру в начале сезона. Хотя и в 1-м туре «вишни» 4:2 проиграли «Ливерпулю», в следующих матчах им удалось минимально победить «Вулвергемптон» и «Тоттенхэм». С 6-ю баллами на счету клуб занимает 7-е место в АПЛ.

Однако в Кубке английской лиги «Борнмут» потерпел поражение со счетом 2:0 от «Брентфорда» на стадии 1/32 финала.

Брайтон

В первых играх нового сезона «Брайтон» показывает стабильную для себя игру. «Чайки» начали новый розыгрыш чемпионата по ничьей 1:1 против «Фулгема», а во 2-м туре проиграли 2:0 «Эвертону». Однако уже в 3-м раунде коллектив обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1, поэтому пока и занимает 11 место турнирной таблицы.

Путь в Кубке лиги «Брайтон» начал с разгромной победы 6:0 над «Оксфорд Юнайтед» в матче 1/32 финала.

Личные встречи

В последних пяти поединках статистика полностью на стороне «Брайтона». За это время чайки одержали 4 победы, а вишням удалось выиграть лишь 1 игру.

Интересные факты

  • Брайтон забивал первым в 6 из 8 последних поединках.
  • В последних 15-х играх АПЛ «Брайтон» лишь 1 раз сохранил ворота сухими.
  • Ни в одном из последних 3-х матчей «Борнмут» не забивал больше, чем 1 гол.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
13 сентября 2025 -
17:00
Брайтон
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
