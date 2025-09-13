Ньюкасл наконец победил в АПЛ, Борнмут без Забарного не сбавляет обороты

Сегодня, 13 сентября, стартовал четвертый тур чемпионата Англии по футболу.

«Борнмут», который летом продал украинца Илью Забарного, одолел на домашнем поле «Брайтон». «Вишни» выиграли уже третий матч на старте чемпионата и имеют в активе девять очков.

Болельщики «Ньюкасла» дождались победы своей команды в этом сезоне АПЛ – «сороки» на домашнем поле со счетом 1:0 обыграли «Вулверхэмптон».

«Эвертон» без Виталия Миколенко сыграл в сухую ничью с «Астон Виллой». Аналогичные счета были зафиксированы еще в двух матчах.

Автогол Габриэля Гудмундссона лишил «Лидс» очков в матче против «Фулхэма».

АПЛ. 4-й тур, 13 сентября.

Борнмут – Брайтон – 2:1

Голы: Скотт, 18, Семенио, 61 (п) – Митома, 48.

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Вольтемаде, 29.

Эвертон – Астон Вилла – 0:0



Кристал Пэлес – Сандерленд – 0:0

Фулхэм – Лидс – 1:0

Гол: Гудмундссон, 90+4.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ