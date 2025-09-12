В субботу, 13 сентября состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ньюкасл

Начало сезона команда, честно говоря, провалила. В 1-м туре АПЛ «Ньюкасл» сыграл в нулевую ничью с «Астон Виллой», а во 2-м проиграл «Ливерпулю» со счетом 2:3. Реабилитироваться коллектив мог в игре 3 раунда против новичка «Лидса», но тогда «сороки» также сыграли вничью 0:0.

Летом клуб покинула главная звезда команды – Алекс Исак перешел в «Ливерпуль» за €145 млн. Однако в то же время «Ньюкасл» ощутимо усилил состав, подписав Элангу, Тчау, Рэмзи, Вольтемаде и Виссу.

Вулверхэмптон

А вот «волки» стартовали в Премьер-лиге совсем ужасно. В первых 3 турах коллектив встречался с «Ман Сити», «Эвертоном» и «Борнмутом», однако проиграл все 3 поединка, из-за чего и сейчас находится на последнем месте тура таблицы.

Но в Кубке английской лиги «Вулверхэмтону» удалось начать все с положительной ноты. В матче 1/32 финала турнира коллектив победил «Вест Хэм» со счетом 3:2.

Личные встречи

В последних 5 играх между командами полное преимущество имеет «Ньюкасл». На счету команды 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Ньюкасла» продолжается уже 11 игр подряд (учитывая предсезонку).

«Вулвз» пропустили 8 голов в текущем сезоне АПЛ – самый худший результат среди всех команд.

«Ньюкасл» смог забить лишь в 1 из 5 последних официальных матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.65.