Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:0. Первый гол Вольтемаде. Видео гола и обзор
13 сентября состоялся поединок четвертого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».
Местом проведения футбольного поединка стала арена «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.
Первую победу в текущем сезоне в чемпионате Англии оформили хозяева, которые переиграли «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
Автором решающего гола стал дебютант команды Ник Вольтемаде.
В турнирной таблице «Ньюкасл» занимает девятое место (пять очков). «Вулверхэмптон» пока находится на последней, 20-й, позиции (ноль баллов).
АПЛ, 4-й тур, 13 сентября
«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» – 1:0
Гол: Вольтемаде, 29
