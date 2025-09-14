13 сентября состоялся поединок четвертого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».

Местом проведения футбольного поединка стала арена «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Первую победу в текущем сезоне в чемпионате Англии оформили хозяева, которые переиграли «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

Автором решающего гола стал дебютант команды Ник Вольтемаде.

В турнирной таблице «Ньюкасл» занимает девятое место (пять очков). «Вулверхэмптон» пока находится на последней, 20-й, позиции (ноль баллов).

АПЛ, 4-й тур, 13 сентября

«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» – 1:0

Гол: Вольтемаде, 29

Видеообзор матча