Чемпионат Англии
Ньюкасл
13.09.2025 17:00 – FT 1 : 0
Вулверхэмптон
Англия
14 сентября 2025, 11:45 | Обновлено 14 сентября 2025, 12:05
55
0

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:0. Первый гол Вольтемаде. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ

14 сентября 2025, 11:45 | Обновлено 14 сентября 2025, 12:05
55
0
Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:0. Первый гол Вольтемаде. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Вольтемаде

13 сентября состоялся поединок четвертого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».

Местом проведения футбольного поединка стала арена «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первую победу в текущем сезоне в чемпионате Англии оформили хозяева, которые переиграли «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

Автором решающего гола стал дебютант команды Ник Вольтемаде.

В турнирной таблице «Ньюкасл» занимает девятое место (пять очков). «Вулверхэмптон» пока находится на последней, 20-й, позиции (ноль баллов).

АПЛ, 4-й тур, 13 сентября

«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» – 1:0

Гол: Вольтемаде, 29

Видеообзор матча

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл).
Ньюкасл Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ник Вольтемаде
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
