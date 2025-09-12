В субботу, 13 сентября состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Кристал Пэлас

Действующие победители Кубка Англии сильно начали новый сезон. В Премьер-лиге коллектив сыграл вничью с «Челси» и «Форестом», а также разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0. В финале квалификации Лиги конференций лондонцы минимально одолели норвежский «Фредрикстад».

Первой официальной игрой команды в сезоне стал поединок за Суперкубок Англии против «Ливерпуля», который завершился вничью 2:2 по итогам основного времени. Однако в серии пенальти «Кристалл Пэлас» оказались точнее, потому и получили 2 в истории клуба трофей.

Сандерленд

«Черные коты» вернули в Премьер-лигу впервые за 6 лет и сразу побили трансферный рекорд лиги. «Сандерленд» потратил на новичков почти 200 миллионов евро, чего раньше не делал ни один новичок турнира. Однако это начинает давать свои плоды – команда уже одолела «Вест Хэм» и «Брентфорд», поэтому с 6 баллами на счету занимает 6-е место турнирной таблицы.

Но в чемпионате без осечек не обошлось, поединок 2-го тура против Бернли команда проиграла со счетом 2:0. Также «Сандерленд» потерпел поражение в матче 1/32 финала Кубка английской лиги против «Хаддерсфилда».

Личные встречи

Последний раз коллективы встречались между собой еще в 2017 году в рамках Премьер-лиги. Тогда победу со счетом 4:0 одержал «Сандерленд».

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «Кристалл Пэлас» в официальных играх длится уже 10 поединков.

«Кристалл Пэлас» не проиграли ни в одном из 6 официальных поединков этого сезона. На счету команды 4 ничьи и 2 победы.

«Сандерленд» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из последних 3-х официальных поединков.

Прогноз

Я поставлю на победу «Кристалл Пэлас» с коэффициентом 1.7.