Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0. Куча ударов и ноль голов. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ
13 сентября состоялся матч четвертого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Кристал Пэлас» и «Сандерленд».
Поединок прошел в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».
Команды на двоих нанесли 20 ударов по воротам, однако забить хотя бы один мяч не смогли – 0:0.
После матча «Сандерленд» находится на седьмой позиции (семь очков), а «Кристал Пэлас» под ним – восьмой (шесть очков).
АПЛ. 4-й тур, 13 сентября
«Кристал Пэлас» – «Сандерленд» – 0:0
Видеообзор матча
