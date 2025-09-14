13 сентября состоялся матч четвертого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Кристал Пэлас» и «Сандерленд».

Поединок прошел в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Команды на двоих нанесли 20 ударов по воротам, однако забить хотя бы один мяч не смогли – 0:0.

После матча «Сандерленд» находится на седьмой позиции (семь очков), а «Кристал Пэлас» под ним – восьмой (шесть очков).

АПЛ. 4-й тур, 13 сентября

«Кристал Пэлас» – «Сандерленд» – 0:0

Видеообзор матча