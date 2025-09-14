Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
13.09.2025 17:00 – FT 0 : 0
Сандерленд
Англия
14 сентября 2025, 12:58 | Обновлено 14 сентября 2025, 13:02
Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября состоялся матч четвертого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Кристал Пэлас» и «Сандерленд».

Поединок прошел в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Команды на двоих нанесли 20 ударов по воротам, однако забить хотя бы один мяч не смогли – 0:0.

После матча «Сандерленд» находится на седьмой позиции (семь очков), а «Кристал Пэлас» под ним – восьмой (шесть очков).

АПЛ. 4-й тур, 13 сентября

«Кристал Пэлас» – «Сандерленд» – 0:0

Видеообзор матча

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Кристал Пэлас Сандерленд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
