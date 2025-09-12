Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Эвертон
13.09.2025 17:00 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 сентября 2025, 19:51 |
80
0

Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 13 сентября о 17:00 по Киеву

12 сентября 2025, 19:51 |
80
0
Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Эвертон

В субботу, 13 сентября состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии между Эвертоном и Астон Виллой. По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Эвертон

«Ириски» начали новый сезон довольно неплохо. Хотя и в 1-м туре коллектив минимально уступил новичку «Лидсу», впоследствии ему удалось одолеть «Брайтон» 2:0 и «Вулвергемптон» 3:2. 6 набранных баллов позволяют клубу занимать 5 место турнирной таблицы.

В 1/32 финала Кубка английской лиги «Эвертон» одолел перволиговый «Мэнсфилд» со счетом 2:0.

Астон Вилла

А вот бирмингемцы достойным началом сезона похвастаться не могут. Коллектив начал новый розыгрыш АПЛ с нулевой ничьи против «Ньюкасла», а затем минимально проиграл «Брентфорду» и уступил «Кристалл Пелас» со счетом 1:0. 1 очко на счету позволяет «виллианам» занимать 19-ю строчку турнирной таблицы.


Летом коллектив усилился Эваном Гессаном из «Ниццы», взял в аренду Джейдона Санчо из «МЮ» и Гарви Эллиота из «Ливерпуля», а также подписал Виктора Линдельофа на правах свободного агента.

Личные встречи

В последних 5 играх статистика свидетельствует о преимуществе «Астон Виллы». Бирмингемцы за этот период одержали 3 победы, еще 1 выигрыш на счету «Эвертона», а также 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Астон Вилла» – единственный клуб, до сих пор не забивал в новом сезоне АПЛ.
  • «Астон Вилла» одержала всего 1 победу в 5 предыдущих выездных играх.
  • «Эвертон» забил по меньшей мере 2 гола в каждом из 3 предыдущих матчах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02.

Прогноз Sport.ua
Эвертон
13 сентября 2025 -
17:00
Астон Вилла
Тотал больше 2.5 2.02 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ньюкасл – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон Эвертон - Астон Вилла Астон Вилла прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Бокс | 12 сентября 2025, 05:15 0
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах

Александр хочет забить киевлянам гол

Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Футбол | 12 сентября 2025, 03:37 1
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника

Василий Буртник отказал представителям Премьер-лиги ради чемпионов Украины

Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 12.09.2025, 19:27
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Защитник Металлиста 1925 знает, как побеждать Шахтер
Футбол | 12.09.2025, 12:56
Защитник Металлиста 1925 знает, как побеждать Шахтер
Защитник Металлиста 1925 знает, как побеждать Шахтер
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 7
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 3
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем