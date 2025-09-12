В субботу, 13 сентября состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии между Эвертоном и Астон Виллой. По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Эвертон

«Ириски» начали новый сезон довольно неплохо. Хотя и в 1-м туре коллектив минимально уступил новичку «Лидсу», впоследствии ему удалось одолеть «Брайтон» 2:0 и «Вулвергемптон» 3:2. 6 набранных баллов позволяют клубу занимать 5 место турнирной таблицы.

В 1/32 финала Кубка английской лиги «Эвертон» одолел перволиговый «Мэнсфилд» со счетом 2:0.

Астон Вилла

А вот бирмингемцы достойным началом сезона похвастаться не могут. Коллектив начал новый розыгрыш АПЛ с нулевой ничьи против «Ньюкасла», а затем минимально проиграл «Брентфорду» и уступил «Кристалл Пелас» со счетом 1:0. 1 очко на счету позволяет «виллианам» занимать 19-ю строчку турнирной таблицы.



Летом коллектив усилился Эваном Гессаном из «Ниццы», взял в аренду Джейдона Санчо из «МЮ» и Гарви Эллиота из «Ливерпуля», а также подписал Виктора Линдельофа на правах свободного агента.

Личные встречи

В последних 5 играх статистика свидетельствует о преимуществе «Астон Виллы». Бирмингемцы за этот период одержали 3 победы, еще 1 выигрыш на счету «Эвертона», а также 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Астон Вилла» – единственный клуб, до сих пор не забивал в новом сезоне АПЛ.

«Астон Вилла» одержала всего 1 победу в 5 предыдущих выездных играх.

«Эвертон» забил по меньшей мере 2 гола в каждом из 3 предыдущих матчах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02.