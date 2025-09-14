Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эвертон – Астон Вилла – 0:0. Нет Миколенко – нет победы. Обзор матча
14 сентября 2025, 11:57
Эвертон – Астон Вилла – 0:0. Нет Миколенко – нет победы. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ

Эвертон – Астон Вилла – 0:0. Нет Миколенко – нет победы. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 сентября, «Эвертон» противостоял «Астон Вилли» в четвертом туре Английской Премьер-лиги.

Местом проведения встречи стала арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч «Эвертон» в чемпионате Украины пропустил фланговый украинский защитник Виталий Миколенко, который лечится после травмы.

Отличиться забитым мячом не удалось ни одной команде, поэтому игра завершилась скучными нулями – 0:0.

После матча «Эвертон» находится на шестой позиции (семь очков), а вот «Астон Вилла» находится в зоне вылета – 19-е место и два балла.

АПЛ. 4-й тур, 13 сентября

«Эвертон» – «Астон Вилла» – 0:0

Видеообзор матча:

Эвертон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Виталий Миколенко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
