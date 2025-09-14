Эвертон – Астон Вилла – 0:0. Нет Миколенко – нет победы. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ
В субботу, 13 сентября, «Эвертон» противостоял «Астон Вилли» в четвертом туре Английской Премьер-лиги.
Местом проведения встречи стала арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.
Матч «Эвертон» в чемпионате Украины пропустил фланговый украинский защитник Виталий Миколенко, который лечится после травмы.
Отличиться забитым мячом не удалось ни одной команде, поэтому игра завершилась скучными нулями – 0:0.
После матча «Эвертон» находится на шестой позиции (семь очков), а вот «Астон Вилла» находится в зоне вылета – 19-е место и два балла.
АПЛ. 4-й тур, 13 сентября
«Эвертон» – «Астон Вилла» – 0:0
Видеообзор матча:
