В субботу, 13 сентября, «Эвертон» противостоял «Астон Вилли» в четвертом туре Английской Премьер-лиги.

Местом проведения встречи стала арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.

Матч «Эвертон» в чемпионате Украины пропустил фланговый украинский защитник Виталий Миколенко, который лечится после травмы.

Отличиться забитым мячом не удалось ни одной команде, поэтому игра завершилась скучными нулями – 0:0.

После матча «Эвертон» находится на шестой позиции (семь очков), а вот «Астон Вилла» находится в зоне вылета – 19-е место и два балла.

АПЛ. 4-й тур, 13 сентября

«Эвертон» – «Астон Вилла» – 0:0

