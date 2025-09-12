13.09.2025 17:00 - : -
Эвертон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура АПЛ
В субботу, 13 сентября, состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Астон Виллой».
Встречу примет стадион «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
В составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
Видео трансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
«Эвертон» – «Астон Вилла». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
