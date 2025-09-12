Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
13.09.2025 17:00 - : -
Астон Вилла
Англия
12 сентября 2025, 22:41
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В субботу, 13 сентября, состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Астон Виллой».

Встречу примет стадион «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Видео трансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
