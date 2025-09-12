Нацелены на УПЛ. Буковина с хет-триком стала лидером Первой лиги
Команда обыграла Чернигов
В матче Первой лиги Буковина обыграла Чернигов со счетом 4:1 и до встреч конкурентов вышла на первое место в чемпионате. Хет-трик оформил Богдан Бойчук.
Команда Сергея Шищенко набрала 14 очков, опережая Черноморец и Ингулец на один и три пункта соответственно, но они свои матчи проведут позже. Буковина перед сезоном ставила цель выйти в УПЛ.
Чернигов с тремя очками идет 14-м.
Ранее сегодня Подолье и Пробой сыграли вничью.
Первая лига. 6-й тур
Буковина – Чернигов 4:1
Голы: Гончарук, 57, Бойчук, 21, 62, 90+3 – Койдан, 79
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рассчитывали начать играть в футбол где-то в октябре, но сезон «неожиданно» стартовал раньше
Команда Нестеренко впервые в сезоне не проиграла своим соперникам