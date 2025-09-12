Нацелены на УПЛ. Буковина с хет-триком стала лидером Первой лиги

В матче Первой лиги Буковина обыграла Чернигов со счетом 4:1 и до встреч конкурентов вышла на первое место в чемпионате. Хет-трик оформил Богдан Бойчук.

Команда Сергея Шищенко набрала 14 очков, опережая Черноморец и Ингулец на один и три пункта соответственно, но они свои матчи проведут позже. Буковина перед сезоном ставила цель выйти в УПЛ.

Чернигов с тремя очками идет 14-м.

Ранее сегодня Подолье и Пробой сыграли вничью.

Первая лига. 6-й тур

Буковина – Чернигов 4:1

Голы: Гончарук, 57, Бойчук, 21, 62, 90+3 – Койдан, 79