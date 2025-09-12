Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Чернигов – 4:1. Хет-трик Бойчука. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
12 сентября 2025, 18:34 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:35
101
0

Буковина – Чернигов – 4:1. Хет-трик Бойчука. Видео голов и обзор матча

Команда Сергея Шищенко одержала четвертую победу подряд

12 сентября 2025, 18:34 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:35
101
0
Буковина – Чернигов – 4:1. Хет-трик Бойчука. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В пятницу, 12 сентября, в Первой лиге прошли матчи шестого тура. «Буковина» на своем поле сыграла с ФК «Чернигов».

Хозяева активно начали поединок и создали у ворот «Чернигова» несколько опасных моментов. Забила «Буковина» на 21-й минуте. Богдан Бойчук ударом в угол завершил комбинацию своей команды.

На 57-й минуте отличился Даниил Гончарук, а спустя пять минут Бойчук сделал счет 3:0 в пользу «Буковины». Вячеслав Койдан один гол отыграл, но в компенсированное время Бойчук еще раз поразил ворота ФК «Чернигов».

Первая лига. 6-й тур, 12 сентября. Черновцы, стадион «Буковина»

Буковина – Чернигов – 4:1

Голы: Бойчук, 21, 62, 90+5, Гончарук, 57 – Койдан, 79

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре
Верес – Кудровка. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Точно в угол. Верес на первых минутах забил Кудровке
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Богдан Бойчук Даниил Гончарук Вячеслав Койдан видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – ЛНЗ – 4:1. Дубль Цары и первая победа. Видео голов и обзор
Футбол | 12 сентября 2025, 18:19 0
Александрия – ЛНЗ – 4:1. Дубль Цары и первая победа. Видео голов и обзор
Александрия – ЛНЗ – 4:1. Дубль Цары и первая победа. Видео голов и обзор

Фрагменты матча УПЛ

В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12 сентября 2025, 00:21 0
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли

Сергей Лапин поблагодарил организацию за отсрочку

В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12.09.2025, 04:01
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Бокс | 12.09.2025, 05:15
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Футбол | 12.09.2025, 13:55
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 3
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 7
Бокс
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 25
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 75
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 4
Бокс
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем