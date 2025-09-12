Буковина – Чернигов – 4:1. Хет-трик Бойчука. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 12 сентября, в Первой лиге прошли матчи шестого тура. «Буковина» на своем поле сыграла с ФК «Чернигов».

Хозяева активно начали поединок и создали у ворот «Чернигова» несколько опасных моментов. Забила «Буковина» на 21-й минуте. Богдан Бойчук ударом в угол завершил комбинацию своей команды.

На 57-й минуте отличился Даниил Гончарук, а спустя пять минут Бойчук сделал счет 3:0 в пользу «Буковины». Вячеслав Койдан один гол отыграл, но в компенсированное время Бойчук еще раз поразил ворота ФК «Чернигов».

Первая лига. 6-й тур, 12 сентября. Черновцы, стадион «Буковина»

Буковина – Чернигов – 4:1

Голы: Бойчук, 21, 62, 90+5, Гончарук, 57 – Койдан, 79

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча