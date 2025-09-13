Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей ШИЩЕНКО: «Идеальной игры для меня не бывает»
13 сентября 2025, 11:38
Сергей ШИЩЕНКО: «Идеальной игры для меня не бывает»

Наставник «Буковины» прокомментировал победу в матче с ФК «Чернигов»

Фк Буковина. Сергей Шищенко

В матче шестого тура Первой лиги «Буковина» на своем поле обыграла ФК «Чернигов» со счетом 4:1. Результат поединка прокомментировал главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, сегодня «Буковине» удалось продолжить победную серию – «желто-черные» одержали свою пятую победу подряд. Какие ваши впечатления от матча с «Черниговом» по горячим следам?

– Я очень доволен игрой, это, наверное, пока наш лучший матч в этом сезоне. Хочу, чтобы мы и дальше так играли. Сегодня мы действовали очень агрессивно в атаке и дисциплинированно в обороне. Был один момент, когда мы позволили «Чернигову» создать опасность, но в целом сыграли качественно в атаке и заслуженно победили.

– Можно ли сказать, что «Буковина» продемонстрировала идеальную игру или есть моменты, которыми вы остались недовольны?

– Идеальной игры для меня не бывает. Всегда будут моменты, которые нужно улучшать. Мы играем с разными командами, у которых разные тактические схемы, в их составе есть качественные исполнители, которые могут создавать нам проблемы. Ошибки будут – главное, как мы на них реагируем. Я доволен сегодняшней игрой, но мы проанализируем этот матч, потому что у нас были эпизодические проблемы в обороне. Хочется улучшить этот момент. Сегодня, по сравнению с матчем против «Прикарпатья», мы значительно лучше сыграли в тех эпизодах, когда соперник переходил из обороны в атаку. Ребята четко выполнили наставления, за что я им очень благодарен.

– На следующей неделе «Буковина» сыграет кубковый матч против «Карпат». Какова ситуация с травмированными игроками?

– К сожалению, есть некоторые кадровые проблемы: у Даниила Карася спазм мышцы, а относительно Даниила Гончарука, сейчас ждем более подробной информации о серьезности травмы. Надеюсь, что все обойдется и они быстро восстановятся.

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Сергей Шищенко пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
