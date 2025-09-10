В пятницу, 12 сентября состоится поединок 6-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Буковина

Очень уверенно начал сезон черновицкий клуб. Несмотря на две нулевые ничьи против «Ингульца» и «Агробизнеса» в 2-х стартовых турах чемпионата команде, кажется, удалось найти свою игру и начать побеждать. «Буковина» уже одолела «Пробий», «Прикарпатье» и «Викторию», поэтому с 11 зачетными пунктами «черно-желтые» пока занимают 2-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги.

Путь в Кубке Украины черновчане начали с разгромной победы 3:0 над «Авангардом Лозова» в рамках 1/32 финала.

ФК Чернигов

Не в слишком стабильной форме находится сейчас новичок Первой лиги. В чемпионате коллектив уже трижды проиграл – в матчах против «Пробоя», «Виктории» и «Феникса», однако также разгромил «Прикарпатье» со счетом 3:0. На данный момент команда с 3 баллами на счету занимает 14-е место Первой лиги.

Путь в Кубке Украины коллектив начал с минимальной победы над любительским «Атлетом Киев».

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой весной 2024 года в рамках матчей группы выбывания Первой лиги. Тогда дважды с общим счетом 9:1 победила «Буковина».

Интересные факты

«Буковина» забила 8 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

За 6 поединков нового сезона «Буковина» одержала 4 победы и дважды сыграла вничью.

В последних 5 выездных играх «Чернигов» трижды победил и 2 раза потерпел поражение.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.